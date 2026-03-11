ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα δεδομένα με Άιτινγκ και Σεμέδο

Με απουσίες θα παραταχθεί ξανά η Ομόνοια στο ερχόμενο παιχνίδι

Συνεχίζεται σε εντατικούς ρυθμούς η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του κυριακάτικου (15/03) αγώνα με τον Ολυμπιακού.

Ο Χένινγκ Μπεργκ δεν υπολογίζει δεδομένα στους Φαμπιάνο, Μαγιαμπέλα και Μάριτς (τιμωρημένος), ενώ δύσκολο έως απίθανο είναι να προλάβουν οι Μασούρας και Οντουμπάντζο.

Νεότερα προκύπτουν για τους Σεμέδο και Άιτινγκ. Ο πρώτος άρχισε τρέξιμο και ουσιαστικά κάνει αγώνα δρόμου για την πρώτη αγωνιστική των play off, ενώ ο δεύτερος ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος και έτσι μετρά αντίστροφα για την επάνοδο του.

Ο Γιόβετιτς που απουσίασε από το τελευταίο ματς λόγω ίωσης, είναι κανονικά πλέον στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

Διαβαστε ακομη