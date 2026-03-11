Σε πρώτο πλάνο για τον Νίκολιτς το Γιόβιτς-Βάργκα ενόψει Τσέλιε

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για την πρώτη μάχη της ΑΕΚ

Ο καιρός που η ΑΕΚ θα φορέσει το ευρωπαϊκό της κοστούμι έφτασε ξανά. Η Ένωση το βράδυ της Πέμπτης (12/03, 22:00) επιστρέφει για δεύτερη φορά φέτος στη Σλοβενία προκειμένου ν' αντιμετωπίσει την Τσέλιε στην πρώτη μάχη για τους «16» του Conference League.

Ο «δικέφαλος» θα έχει τη δυναμική στήριξη των περισσότερων από 2.000 οπαδών του και σήμερα το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς -μετά την τελευταία προπόνηση που είναι προγραμματισμένη το μεσημέρι- θα ταξιδέψει με πτήση τσάρτερ για τη Λιουμπλιάνα και από εκεί θα μεταβεί στο Τσέλιε.

Στο μυαλό του Σέρβου τεχνικού όσον αφορά την ενδεκάδα δεν φαίνεται να έχει βγει η διάταξη με δύο σέντερ φορ. Ας τα πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή, σύμφωνα πάντα με τις δοκιμές του στα Σπάτα.

Δεδομένα κάτω από τα δοκάρια προορίζεται ο Στρακόσα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Ρέλβας και Μουκουντί, ενώ στα άκρα της άμυνας ο Ρότα θα είναι δεξιά και ο Πήλιος στα αριστερά.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Μαρίν και Πινέδα, ενώ τα ερωτηματικά για τον Νίκολιτς επικεντρώνονται στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής: ο Περέιρα που ήταν βασικός στα δύο τελευταία εκτός έδρας ευρωπαϊκά ματς με Φιορεντίνα και Σαμσουνσπόρ διεκδικεί φανέλα βασικού για την αριστερή πλευρά, έχοντας αγωνιστεί ως αλλαγή και με την ΑΕΛ Novibet, με τους Γκατσίνοβιτς και Κοϊτά να κοντράρονται για μια θέση στα δεξιά. Πάντως, δεν αποκλείεται και η χρησιμοποίηση του Μάνταλου στα αριστερά, ενώ θυμίζουμε ότι οι Λιούμπιτσιτς και Ζοάο Μάριο είναι εκτός λίστας.

Το πιο πιθανό σενάριο για την κορυφή της επίθεσης είναι το δίδυμο Γιόβιτς και Βάργκα, που προτιμά ο Νίκολιτς και άλλωστε το έχει δείξει τόσο στα ντέρμπι, όσο και στα ματς με τους θεωρητικά υποδεέστερους αντιπάλους. Ωστόσο, υπάρχει και η περίπτωση του Ζίνι, του οποίου η ταχύτητα και η έκρηξη μπορεί να φανεί χρήσιμη σε ένα τέτοιο παιχνίδι.

