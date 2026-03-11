Champions League: Τέσσερις αναμετρήσεις με τρομερά ντέρμπι

Η δεύτερη ημέρα των πρώτων αγώνων της φάσης των «16» του Champions League υπόσχεται έντονες συγκινήσεις, με δυνατά ζευγάρια και ιστορικές μονομαχίες να τραβούν το ενδιαφέρον.

Το μεγαλύτερο παιχνίδι της βραδιάς είναι αναμφίβολα η σύγκρουση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι δύο ομάδες συναντιούνται για πέμπτη διαδοχική σεζόν στη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης, με τη «βασίλισσα» να έχει επικρατήσει στα δύο τελευταία μεταξύ τους ζευγάρια.

Η «Βασίλισσα» έχει εξαιρετική παράδοση στους «16», έχοντας κερδίσει 13 από τις τελευταίες 15 σειρές αγώνων σε αυτό το στάδιο, ενώ η Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα στηρίζεται ξανά στον Έρλινγκ Χάαλαντ, που μετρά ήδη 56 γκολ σε 56 συμμετοχές στη διοργάνωση.

Εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση της Λεβερκούζεν με την Άρσεναλ. Οι Γερμανοί έχουν καλή παράδοση απέναντι σε αγγλικές ομάδες, ενώ οι «κανονιέρηδες» έρχονται με εξαιρετική φόρμα στη φετινή διοργάνωση, μετρώντας οκτώ συνεχόμενες νίκες και τουλάχιστον τρία γκολ σε έξι διαδοχικά παιχνίδια.

Στο Παρίσι, η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενεί την Τσέλσι σε ένα ζευγάρι με μεγάλη ιστορία στη διοργάνωση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το παιχνίδι της Μπόντο/Γκλιμτ με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τους Νορβηγούς να συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους ευρωπαϊκή πορεία.

Το πρόγραμμα

Τετάρτη 11 Μαρτίου

19:45 Λεβερκούζεν-Άρσεναλ

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Τσέλσι

22:00 Ρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Σπόρτινγκ

Πατήστε ΕΔΩ για τα ψεσινά αποτελέσματα