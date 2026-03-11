Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για τους «16» του Champions League

Με άλλες τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η φάση των «16» του Champions League με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος. Αρχή γίνεται στις 19:45 με την αναμέτρηση Λεβερκούζεν-Άρσεναλ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 7.34 στη νίκη των Γερμανών, 4.57 στην ισοπαλία και 1.55 στη νίκη των Λονδρέζων. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει ο Χάβερτς δίνεται στα 2.95.

Στις 22:00 θα διεξαχθούν άλλες τρεις αναμετρήσεις. Η Παρί Σεν-Ζερμέν υποδέχεται την Τσέλσι με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.07 στη νίκη της περυσινής πρωταθλήτρια Ευρώπης, 3.65 στην ισοπαλία και 3.40 στη νίκη των Άγγλων. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να κερδίσει η Παρί και στα δύο ημίχρονα αποτιμάται στα 5.40. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan Η Ρεάλ Μαδρίτης αγωνίζεται απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 3.82 στη νίκη των Ισπανών, 3,91 στην ισοπαλία και 2.07 στην επικράτηση της ομάδας του Γκουαρντιόλα. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρει ο Βινίσιους προσφέρεται στα 3.40.

Τέλος την ίδια ώρα η ευχάριστη έκπληξη του θεσμού Μπόντο Γκλιμτ τίθεται αντιμέτωπη απέναντι στη Σπόρτινγκ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.50 στη νίκη των Νορβηγών, 3.45 στην ισοπαλία και 2.77 στην επικράτηση των Πορτογάλων. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο δίνεται στα 3.50. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!