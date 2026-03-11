ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για τους «16» του Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για τους «16» του Champions League

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με άλλες τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η φάση των «16» του Champions League με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος. Αρχή γίνεται στις 19:45 με την αναμέτρηση Λεβερκούζεν-Άρσεναλ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 7.34 στη νίκη των Γερμανών, 4.57 στην ισοπαλία και 1.55 στη νίκη των Λονδρέζων. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει ο Χάβερτς δίνεται στα 2.95.

Στις 22:00 θα διεξαχθούν άλλες τρεις αναμετρήσεις. Η Παρί Σεν-Ζερμέν υποδέχεται την Τσέλσι με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.07 στη νίκη της περυσινής πρωταθλήτρια Ευρώπης, 3.65 στην ισοπαλία και 3.40 στη νίκη των Άγγλων. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να κερδίσει η Παρί και στα δύο ημίχρονα αποτιμάται στα 5.40. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan Η Ρεάλ Μαδρίτης αγωνίζεται απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 3.82 στη νίκη των Ισπανών, 3,91 στην ισοπαλία και 2.07 στην επικράτηση της ομάδας του Γκουαρντιόλα. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρει ο Βινίσιους προσφέρεται στα 3.40.

Τέλος την ίδια ώρα η ευχάριστη έκπληξη του θεσμού Μπόντο Γκλιμτ τίθεται αντιμέτωπη απέναντι στη Σπόρτινγκ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.50 στη νίκη των Νορβηγών, 3.45 στην ισοπαλία και 2.77 στην επικράτηση των Πορτογάλων. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο δίνεται στα 3.50. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ολοταχώς για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα των ερυθρόλευκων μέχρι το φινάλε

EUROLEAGUE

|

Category image

Σε πρώτο πλάνο για τον Νίκολιτς το Γιόβιτς-Βάργκα ενόψει Τσέλιε

Ελλάδα

|

Category image

Λύγισαν Μπακς και Γιάννης από την τρίποντη εκτέλεση των Σανς

NBA

|

Category image

Τα δεδομένα με Άιτινγκ και Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για τους «16» του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Champions League: Τέσσερις αναμετρήσεις με τρομερά ντέρμπι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίθανος ο Αντεμπάγιο: Έγραψε ιστορία με 83 πόντους!

NBA

|

Category image

Δύσκολο, όμως όλα γίνονται...

ΑΕΚ

|

Category image

Το α' μέρος της... απογείωσης

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Χάθηκε» ο Σαβό και... χαστούκια

ΑΕΛ

|

Category image

Τηλεοπτικές μεταδόσεις (11/03): Συνεχίζεται η δράση στο Champions League

TV

|

Category image

Με το… ενάμιση πόδι στους «8» Ατλέτικο και Μπάγερν, ανοικτοί λογαριασμοί με… buzzer beater για Μπαρτσελόνα και Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γενέθλια με 100άρα για τον Ολυμπιακό και φουλάρει για πλεονέκτημα

EUROLEAGUE

|

Category image

Σοκαριστικό δεκαπεντάλεπτο για την Τότεναμ και αλλαγή κίπερ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η κρίση κορυφώνεται στη σχέση Σπανούλη-Μονακό, η αποχώρηση μοιάζει αναπόφευκτη

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη