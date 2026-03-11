Πακέτα εισιτηρίων για τους Απολλωνίστες με σύνθημα «μ’ εσάς πιο δυνατοί»

Τον κόσμο στο πλευρό του καλεί ο Απόλλωνας ενόψει των play off. Η ομάδα της Λεμεσού εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για την διάθεση πακέτων, για τους πέντε εντός έδρας αγώνες της τελευταίας φάσης του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ ανακοινώνει ότι αρχίζει η διάθεση του Playoffs Pass για τη Β’ Φάση του πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan, το οποίο θα ισχύει για τους πέντε εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας.

Η φετινή πορεία της ομάδας μας αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει ο Απόλλωνας όταν υπάρχει πίστη και ενότητα. Η συνέχεια θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό στους πέντε εντός έδρας αγώνες που απομένουν.

Στα παιχνίδια της Β’ Φάσης, η παρουσία του κόσμου μας μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Τώρα είναι η στιγμή να σταθούμε όλοι μαζί δίπλα στην ομάδα και να δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα που θα την οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων της.

Τα Playoffs Passes διατίθενται σε ειδική τιμή, καθώς το πακέτο των πέντε εντός έδρας αγώνων αντιστοιχεί σε ισάριθμα εισιτήρια στην τιμή των τεσσάρων.

Επισημαίνεται ότι ισχύουν τα πιο κάτω προνόμια :

Όλοι οι αγώνες Πρωταθλήματος της Β’ Φάσης.

Εξασφαλισμένο εισιτήριο για αγορά σε περίπτωση πρόκρισης στον τελικό Κυπέλλου*

Προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων για τους εκτός έδρας αγώνες της ομάδας μας**

15% έκπτωση στο Apollon Official Store για τους κατόχους Blue, Teens και Junior Club

20% έκπτωση στο Apollon Official Store για τους κατόχους VIP και VIP YOUTH.

40 πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης “Apollon Rewards” με την αγορά Blue, Teens και VIP YOUTH.

80 πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης “Apollon Rewards” με την αγορά VIP.

Οι κάτοχοι Playoffs Pass διατηρούν δικαίωμα προτεραιότητας ανανέωσης της θέσης τους για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με τιμή ανανέωσης.

* Σε περίπτωση που ο τελικός Κυπέλλου αποφασιστεί από την ΚΟΠ να διεξαχθεί σε γήπεδο το οποίο λόγω χωρητικότητας δεν εξασφαλίζει την παρουσία όλων των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας, θα τηρηθεί προτεραιότητα μεταξύ των κατόχων εισιτηρίου διαρκείας (ανάλογα με την κατηγορία) σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ανταμοιβής Apollon Rewards.

** Στους εκτός έδρας αγώνες της ομάδας μας με περιορισμένο διαθέσιμο αριθμό εισιτηρίων, θα ακολουθείται προτεραιότητα μεταξύ των κατόχων εισιτηρίου διαρκείας (ανάλογα με την κατηγορία) σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ανταμοιβής Apollon Rewards.

Διευκρινίζεται ότι τα εισιτήρια διαρκείας που εκδόθηκαν από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου ισχύουν κανονικά και για τη Β’ Φάση του πρωταθλήματος.

Δεν θα διατίθενται παιδικά Playoffs Passes στη Νότια κερκίδα.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΩΡΑΡΙΟ

Τα εισιτήρια διατίθενται στο Apollon Official Store και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας https://tickets.apollon.com.cy.

Ωράριο Apollon Official Store (Γλάδστωνος):

Δευτέρα: 09:00-13:00, 15:00-19:00

Τρίτη: 09:00-13:00, 15:00-19:00

Τετάρτη: 09:00-14:30

Παρασκευή: 09:00-13:00, 15:00-19:00

Σάββατο: 09:00-14:30

και μέσω της εφαρμογής Apollon FC Wallet την οποία μπορείτε να κατεβάσετε ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

Android

Apple

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ:

Για την έκδοση εισιτήριου απαιτείται η κατοχή κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών. Η έκδοση κάρτας φιλάθλου γίνεται μόνο μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης».

Κύπριοι πολίτες άνω των 18 ετών, θα μπορούν να εκδίδουν την Κάρτα Φιλάθλου μόνο μέσω του Ψηφιακού Πολίτη.

Για άτομα 14-18 ετών, κατόχους Άδειας Παραμονής (ARC), και επισκέπτες, η έκδοση Κάρτας Φιλάθλου γίνεται μέσω της ιστοσελίδας fancard.cy.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://www.digital-citizen.gov.cy/karta-filathlou/

Για την έκδοση εισιτήριου απαιτείται η κατοχή κάρτας μέλους του Σωματείου του Απόλλωνα η οποία είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας.

Οι εγγραφές μπορούν να γίνονται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας εισιτηρίων https://tickets.apollon.com.cy (προστίθεται αυτόματα η χρέωση αν δεν είστε ήδη μέλος) ή μέσω της ιστοσελίδας του Σωματείου (https://www.apollonclub.com.cy) και (https://my.apollonclub.com.cy).

** Για τεχνική κι οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εισιτηρίων στα τηλέφωνα 25-746805 ή με το Apollon Official Store στο 25-351954.