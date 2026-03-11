Λύγισαν Μπακς και Γιάννης από την τρίποντη εκτέλεση των Σανς

Γονάτισαν Μπακς και Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Σανς με εκτέλεση έξω από τα 7.25. Η ομάδα του Φοίνιξ πέρασαν με 129-114 από το Μιλγουόκι. Με αποτέλεσμα να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι πιθανότητες των «ελαφιών» για μία θέση στα playin του NBA.

Ο Έλληνας άσος έκλεισε το παιχνίδι με 22 πόντους (10/17 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/5 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 32 λεπτά παρουσίας, αλλά οι φιλοξενούμενοι με 24/51 πήραν τη νίκη.

Για να πάει στο 38-27 η ομάδα του Φοίνιξ χρειάστηκαν οι 27 πόντοι του Μπούκερ και οι 25 του Γκριν, συν οι 21 (7/11 τρίποντα) του Ο’ Νιλ.

Πρώτος σκόρερ για τους Μπακς που έπεσαν στο 27-37, ήταν ο Κούζμα με 33 πόντους (6/10 τρίποντα), ενώ άλλους 22 πέτυχε ο Τέρνερ. Δεν αγωνίστηκαν Πόρτερ Τζούνιορ, Πόρτις και Χιμς λόγω τραυματισμών.

Τα αποτελέσματα του NBA:

Σίξερς-Γκρίζλις 139-129

Χοκς-Μάβερικς 124-112

Νετς-Πίστονς 100-138

Χιτ-Γουίζαρντς 150-129

Ρόκετς-Ράπτορς 113-99

Μπακς-Σανς 114-129

Σπερς-Σέλτικς 125-116

Γουόριορς-Μπουλς 124-130 (118-118 κανονική διάρκεια)

Μπλέιζερς-Χόρνετς 101-103

Κινγκς-Πέισερς 114-109

Λέικερς-Τίμπεργουλβς 120-106