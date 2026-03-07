ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Η ομάδα έχει γερά θεμέλια, υγιή»

Oι δηλώσεις από τον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Κωστή, μετά τη νίκη με 2-1 επί του Εθνικού.

«Η ομάδα έχει γερά θεμέλια, που χτίσαμε από την προετοιμασία, θεμέλια υγιή. Γι’ αυτό πήραμε αυτή τη σημαντική νίκη. Οι παίκτες έδειξαν χαρακτήρα με κεφαλαία γράμματα. Αυτή η νίκη οφείλεται και ανήκει σε όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού.

Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που έδωσε το παρών του και τους θέλουμε δίπλα μας για τη συνέχεια. Μετά το ματς με τον Ακρίτα μιλήσαμε αρκετά. Αντέξαμε για πολλούς λόγους μετά από αυτό το άτυχο αποτέλεσμα. Πρέπει να πάρουμε πίσω τους χαμένους βαθμούς, όσο πιο γρήγορα».

