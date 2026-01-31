Με πατημένο το γκάζι για νέα ανάσα ο Ολυμπιακός

H μεγάλη νίκη επί της Πάφου και η επικράτηση εκτός έδρας επί της Ένωσης, έδωσαν στον Ολυμπιακό μεγάλη ανάσα, στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία.

Όντας στους 23 βαθμούς, έχει... άνεση προς το παρόν αλλά όχι μεγάλη. Με νίκη όμως απόψε (19:00) επί του ΑΠΟΕΛ, θα αποκτήσει μεγάλη άνεση και θα πάρει σημαντική ανάσα.

Με πατημένο το... γκάζι λοιπόν το συγκρότημα του Γιώργου Κωστή θα επιδιώξει να κάνει και πάλι... θόρυβο, κατακτώντας τη νίκη. Δεν είναι εύκολο το έργο του, όμως έδειξε αρκετές φορές φέτος πως δεν μπορεί να φοβηθεί κανέναν.

Δεν θα ήταν κακός ο βαθμός της ισοπαλίας όμως θέλει να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ και να πανηγυρίσει ένα σημαντικό τρίποντο.