Στη... γωνιά οι Ουόριορς για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο

Οι ιθύνοντες των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είναι αποφασισμένοι να κινηθούν για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, το επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι «πολεμιστές» παρακολουθούν τις εξελίξεις, σχετικά με το μέλλον του Έλληνα παίκτη στους Μιλγουόκι Μπακς και θα ξεκινήσουν επαφές με τη διοίκηση της ομάδας, για να συζητήσουν τον ενδεχόμενο ανταλλαγής. Οι Ουόριορς ξεκαθαρίζουν πως ο Στεφ Κάρι δεν βρίσκεται στη λίστα για ανταλλαγή, όμως όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι.

Η πρότασή τους αναμένεται να συμπεριλαμβάνει αρκετούς νεαρούς παίκτες, που έχουν στο ρόστερ τους και μερικά ντραφτ από τα επόμενα χρόνια. Η περίοδος για ανταλλαγές στο ΝΒΑ λήγει στις 5 Φεβρουαρίου, κάτι που σημαίνει πως τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα.

novasports.gr