Στα... πόδια της να κάνει το αυτονόητο η ΑΕΚ

Τα μεταγραφικά στην ΑΕΚ κέντρισαν το ενδιαφέρον όμως οι κιτρινοπράσινοι είναι υποχρεωμένοι να επικεντρωθούν στον σημερινό (17:00) εντός έδρας αγώνα με την ουραγό Ένωση. Και ασφαλώς δεν θέλουν να… πατήσουν την μπανανόφλουδα.

Για να έχει αξία το τεράστιο διπλό στην Πάφο, θα πρέπει η ΑΕΚ να κάνει το αυτονόητο απέναντι στους βυσσινί, ώστε να διατηρηθεί σε τροχιά πρωταθλητισμού. Είναι το μεγάλο φαβορί αλλά θα πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο. Το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά από τα πόδια των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, οι οποίοι καλούνται να παρουσιαστούν σοβαροί και προσεκτικοί.

Η ΑΕΚ κατέρχεται στην αναμέτρηση με πολλά αγωνιστικά προβλήματα, αφού εκτός από τους μόνιμα τραυματίες (Ναούμ, Σουάρεθ, Τσακόν, Ροντέν), υπάρχουν και παίκτες που ταλαιπωρήθηκαν τις προηγούμενες μέρες με μικροενοχλήσεις κι ενδεχομένως να προφυλαχθούν, όπως οι Αλομέροβιτς, Ρούμπιο, Μιραμόν και Γκαρσία. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι τα κουκιά του Ιμανόλ Ιδιάκεθ είναι μετρημένα.

Εφόσον η τεχνική ηγεσία παρατάξει την ομάδα με σύστημα 4-4-2, όπως έγινε την προηγούμενη αγωνιστική, τότε λογικά η ενδεκάδα θα απαρτίζεται από τους Παρασκευά, Εκπολό, Σαμπορίτ, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πονς, Χάιρο ή Αμίν, Ιβάνοβιτς, Καμπρέρα και Μπάγιτς.

Εάν, όμως, επιλεγεί σύστημα με έναν φορ, τότε ένας εκ των Καμπρέρα ή Μπάγιτς θα μείνει στον πάγκο, οπόταν θα προστεθεί ένας παίκτης στα χαφ. Πολλά θα εξαρτηθούν και από την ετοιμότητα του Μιραμόν.