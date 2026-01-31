Ολοκλήρωσε τη μεγάλη επιστροφή η Πάφος FC

Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιστροφή του Νικόλα Ιωάννου στο κυπριακό πρωτάθλημα, με την Πάφος FC να ανακοινώνει την απόκτησή του. Αναλυτικά:

«Η Πάφος FC ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής του διεθνής Κύπριου αμυντικού Νικόλα Ιωάννου, έπειτα από την συμφωνία με την U.C. Sampdoria.

Γεννημένος στις 10 Νοεμβρίου 1995, ο Νικόλας Ιωάννου επιστρέφει στην Πάφο ως ποδοσφαιριστής αποδεδειγμένης αξίας, φέρνοντας μαζί του σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο του κυπριακού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Πάφο, πριν ενταχθεί στις ακαδημίες της Manchester United, σε ένα από τα πιο απαιτητικά αναπτυξιακά περιβάλλοντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Στη συνέχεια επέστρεψε στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, όπου κατέγραψε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία, κατακτώντας πολλαπλούς εγχώριους τίτλους και αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον ΑΠΟΕΛ, αγωνίστηκε τόσο στο UEFA Champions League όσο και στο UEFA EuropaLeague, αντιμετωπίζοντας κορυφαίους ευρωπαϊκούς αντιπάλους και καθιερώνοντας την παρουσία του στο ανώτατο επίπεδο.

Η καριέρα του συνεχίστηκε στο εξωτερικό με θητείες στην Αγγλία και την Ιταλία, αγωνιζόμενος με τη Nottingham Forestκαι ακολούθως φόρεσε τις φανέλες των Como και Sampdoria. Παράλληλα, συμμετείχε και στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Άρη Θεσσαλονίκης, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τις εμπειρίες του μέσα από διαφορετικά ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα και αγωνιστικές απαιτήσεις.

Σε συλλογικό επίπεδο, ο Νικόλας Ιωάννου έχει καταγράψει περισσότερες από 260 επίσημες συμμετοχές, συμβάλλοντας και επιθετικά με συμμετοχή σε 30 γκολ. Τα τελευταία χρόνια αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Κύπρου, με περισσότερες από 50 διεθνείς συμμετοχές και δύο γκολ.

Γνωστός για την αξιοπιστία, την τακτική του αντίληψη και την ικανότητά του να προσφέρει τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, ο Νικόλας Ιωάννου προσθέτει ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ της Πάφος FC.

Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον σύλλογο μέχρι τον Ιούνιο του 2028 και θα αγωνίζεται με τον αριθμό 14.

Η Πάφος FC καλωσορίζει τον Νικόλα Ιωάννου στην ομάδα της πόλης του και του εύχεται κάθε επιτυχία».