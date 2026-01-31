Ανησυχία στην Ντουμπάι με Πετρούσεφ πριν από τον Ολυμπιακό

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ αγωνίστηκε μόλις 5' στην ήττα της Ντουμπάι από τον Ερυθρό Αστέρα και η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανησυχεί για την κατάσταση του Σέρβου πάουερ φόργουορντ ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό (3/2, 18:00).

Ο Πετρούσεφ, που φέτος μετράει 13 πόντους και 5,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην Euroleague, έπαιξε για μόλις 5'17'' στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς, λόγω ενός προβλήματος στο γόνατο.

Ο ίδιος θέλησε να καθησυχάσει την ομάδα του, καθώς έκανε λόγο για ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί εδώ και καιρό και τόνισε πως πάντα θέλει να αγωνίζεται. Όμως, στη Ντουμπάι κάθονται σε... αναμμένα κάρβουνα ενόψει της κομβικής αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.

«Έχω αυτόν τον τραυματισμό στο γόνατο και παίζω με αυτόν εδώ και πολύ καιρό. Τώρα έγινε λίγο πιο σοβαρός, κλιμακώθηκε. Θα είμαι καλά, απλώς πρέπει να προσπαθήσω. Ποτέ δεν θα πω ότι δεν μπορώ να παίξω», ήταν τα λόγια του στα σερβικά media.

sdna.gr