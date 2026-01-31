ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θρίαμβος της Ριμπάκινα επί της Σαμπαλένκα στο Australian Open και στα χέρια της το τρόπαιο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Θρίαμβος της Ριμπάκινα επί της Σαμπαλένκα στο Australian Open και στα χέρια της το τρόπαιο!

Σήκωσε το δεύτερο γκραν σλαμ στην καριέρα της, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά...

Η Ελενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν (Νο5 στον κόσμο) έκανε τη μεγάλη έκπληξη κι επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, κατέκτησε το Australian Open, που φιλοξενείται στην Μελβούρνη.

Η 27χρονη τενίστρια, επικράτησε της Λευκορωσίδας επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη, Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-1 σετ (6-4, 4-6, 6-4) και κατέκτησε το δεύτερο Grand Slam στην καριέρα της μετά το Γουίμπλεντον το 2022.

Το πρώτο σετ κρίθηκε με το... καλημέρα, καθώς η Ριμπάκινα έκανε break στο πρώτο game και στην συνέχεια, αφού κράτησε το σερβίς της, προηγήθηκε με 1-0 (6-4) μετά από 38 λεπτά. Η Σαμπαλένκα μπήκε στο δεύτερο σετ αποφασισμένη να «απαντήσει», δεδομένου ότι δεν είχε να χάσει κάτι, εκτός από το... τρόπαιο.

Οι δύο τενίστριες υπερασπίσθηκαν επιτυχώς το σερβίς τους, μέχρι το δέκατο και καθοριστικό -όπως αποδείχθηκε- game, όπου η Λευκορωσίδα επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, πέτυχε το break που την οδήγησε στην ισοφάριση (1-1) με 6-4 μετά από 50 λεπτά. Στο τρίτο και τελευταίο σετ του τελικού, η Σαμπαλένκα έδειξε ότι θα φθάσει στην κατάκτηση του τροπαίου, καθώς έκανε break στο δεύτερο game και προηγήθηκε με 3-0.

Όμως η Ριμπάκινα δεν είχε «πει την τελευταία λέξη» της και με αντεπίθεση διαρκείας, «απάντησε» με διαδοχικά breaks στο πέμπτο και στο έβδομο game, παίρνοντας προβάδισμα με 5-3. Η Λευκορωσίδα αντέδρασε στην προσπάθεια της να «μείνει στο ματς» και μείωσε σε 5-4, όμως η Καζάκα πρωταθλήτρια κράτησε το σερβίς της και έφθασε στον θρίαμβο με 6-4, μετά από 51 λεπτά.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

Κατηγορίες

ΤενιςΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παναθηναϊκός: Ξανά στην αγορά για χαφ, περιμένει μέχρι αύριο τον Καμαρά

Ελλάδα

|

Category image

Οι εκλεκτοί των Θελάδες και Φερέιρα στο Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επιστροφές που κάνουν... θόρυβο στην Κύπρο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Άρης απαντάει στις... φυγές με μία σούπερ κυπριακή κίνηση!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ολυμπιακός: Γιατί έμεινε εκτός ο Ελ Κααμπί από το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ανησυχία στην Ντουμπάι με Πετρούσεφ πριν από τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Ολοκλήρωσε τη μεγάλη επιστροφή η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νόρις: «Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω πως έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα»

AUTO MOTO

|

Category image

Με Μαγιαμπέλα αλλά και... ερωτήματα στην ενδεκάδα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος της Ριμπάκινα επί της Σαμπαλένκα στο Australian Open και στα χέρια της το τρόπαιο!

Τένις

|

Category image

Με αλλαγές στην Αγιά Σοφιά o Oλυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Με πατημένο το γκάζι για νέα ανάσα ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Υποχρεωμένος να αντιδράσει ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με ρεαλισμό στην «Αρένα» η Ένωση αλλά θα το παλέψει...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στη... γωνιά οι Ουόριορς για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη