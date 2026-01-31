Θρίαμβος της Ριμπάκινα επί της Σαμπαλένκα στο Australian Open και στα χέρια της το τρόπαιο!

Η Ελενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν (Νο5 στον κόσμο) έκανε τη μεγάλη έκπληξη κι επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, κατέκτησε το Australian Open, που φιλοξενείται στην Μελβούρνη.

Η 27χρονη τενίστρια, επικράτησε της Λευκορωσίδας επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη, Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-1 σετ (6-4, 4-6, 6-4) και κατέκτησε το δεύτερο Grand Slam στην καριέρα της μετά το Γουίμπλεντον το 2022.

Το πρώτο σετ κρίθηκε με το... καλημέρα, καθώς η Ριμπάκινα έκανε break στο πρώτο game και στην συνέχεια, αφού κράτησε το σερβίς της, προηγήθηκε με 1-0 (6-4) μετά από 38 λεπτά. Η Σαμπαλένκα μπήκε στο δεύτερο σετ αποφασισμένη να «απαντήσει», δεδομένου ότι δεν είχε να χάσει κάτι, εκτός από το... τρόπαιο.

Οι δύο τενίστριες υπερασπίσθηκαν επιτυχώς το σερβίς τους, μέχρι το δέκατο και καθοριστικό -όπως αποδείχθηκε- game, όπου η Λευκορωσίδα επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, πέτυχε το break που την οδήγησε στην ισοφάριση (1-1) με 6-4 μετά από 50 λεπτά. Στο τρίτο και τελευταίο σετ του τελικού, η Σαμπαλένκα έδειξε ότι θα φθάσει στην κατάκτηση του τροπαίου, καθώς έκανε break στο δεύτερο game και προηγήθηκε με 3-0.

Όμως η Ριμπάκινα δεν είχε «πει την τελευταία λέξη» της και με αντεπίθεση διαρκείας, «απάντησε» με διαδοχικά breaks στο πέμπτο και στο έβδομο game, παίρνοντας προβάδισμα με 5-3. Η Λευκορωσίδα αντέδρασε στην προσπάθεια της να «μείνει στο ματς» και μείωσε σε 5-4, όμως η Καζάκα πρωταθλήτρια κράτησε το σερβίς της και έφθασε στον θρίαμβο με 6-4, μετά από 51 λεπτά.

ΑΠΕ - ΜΠΕ