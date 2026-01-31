Υποχρεωμένος να αντιδράσει ο ΑΠΟΕΛ

Ενώ οι ιθύνοντες του ΑΠΟΕΛ τρέχουν να κλείσουν τις εκκρεμότητες όσον αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση, οι ποδοσφαιριστές έχουν… δουλειά σήμερα στο γήπεδο.

Ως τυπικά φιλοξενούμενοι, οι γαλαζοκίτρινοι αντιμετωπίζουν στις 19:00 τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ και δεν… συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από τη νίκη αφού τα περιθώρια έχουν ήδη αρχίσει να στενεύουν επικίνδυνα. Μετά τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα (ήττα από Απόλλωνα και ισοπαλία με Ομόνοια Αραδίππου), στον ΑΠΟΕΛ είδαν την ομάδα τους να οπισθοχωρεί στην 6η θέση και να απομακρύνεται από τους αρχικούς της στόχους.

Ως εκ τούτου, το παιχνίδι κρίνεται πολύ σημαντικό ώστε η ομάδα να επανέλθει σιγά – σιγά στις ράγες για πρωταγωνιστική πορεία.

Απέναντι σε μια ομάδα που απέδειξε αρκετές φορές φέτος ότι διαθέτει τις δυνάμεις και την ποιότητα να δει στα μάτια μεγάλους αντιπάλους, το έργο του ΑΠΟΕΛ δεν θα είναι εύκολο και θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει στον στόχο του. Άλλωστε, θυμίζουμε, ότι στον αγώνα του πρώτου γύρου, παραλίγο να ηττηθεί ο ΑΠΟΕΛ από τον Ολυμπιακό, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, αποσπώντας στο τέλος ισοπαλία 2-2.

Ο Πάμπλο Γκαρσία δεν έχει στη διάθεσή του, τους τιμωρημένους Σταφυλίδη και Μαρκίνιο, ενώ εκτός πλάνου είναι, επίσης, οι τραυματίες Μαϊόλι και Μάγιερ. Το θετικό για τον ΑΠΟΕΛ είναι ότι επιστρέφει στις επιλογές του Ουρουγουανού κόουτς ο Νανού, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του στον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου την προηγούμενη αγωνιστική.