ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με ρεαλισμό στην «Αρένα» η Ένωση αλλά θα το παλέψει...

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Με ρεαλισμό στην «Αρένα» η Ένωση αλλά θα το παλέψει...

Κίνητρο η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα όσο και αν αυτό είναι πολύ δύσκολο.

Είναι το απόλυτο αουτσάιντερ απέναντι στην ΑΕΚ. Και βλέπουν με ρεαλισμό στην Ένωση, την αναμέτρηση. Αλλά δεν θα πάει για περίπατο. Αντίθετα θα εκστρατεύσει στην «Αρένα» χωρίς άγχος και πίεση με στόχο να παλέψει το παιχνίδι και ό,τι βγει. 

Η ομάδα του Παραλιμνίου που εδώ και αρκετό καιρό έχει πάρει τον δρόμο προς τη Β’ Κατηγορία, προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό με 0-2. Μετράει 18 ήττες σε 19 αγώνες. Είναι στην τελευταία θέση με ένα μόλις βαθμό.

Η κάκιστη εμφάνιση με τον Ολυμπιακό θα φέρει και αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο τερματοφύλακας Αντεμπάγιο Αντελέγιε μετά την επιστροφή του θα πραγματοποιήσει ντεμπούτο και θα επιδιώξει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν ο Σίμος Σολωμού και ο Δημήτρης Σολωμού.

Οι δύο Βορειομακεδόνες που αποκτήθηκαν τον Γενάρη, Σιμονόφσκι και Ίμερι θα είναι ξανά στο αρχικό σχήμα. Στην αποστολή θα είναι για πρώτη φορά το τελευταίο απόκτημα ο Σλοβένος μέσος Άλεν Κοζάρ.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εκιτικέ και Βιρτς «υπέγραψαν» την «παράσταση» της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημα «Ταξίαρχος» ο Κάστανος για ένα εξάμηνο

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Στο οπλοστάσιο του Απόλλωνα ο Εσκρίτσε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στα μαυροπράσινα οι Κοβαλένκο και Γουίλερ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Επισημοποιήθηκε το διπλό «κτύπημα» στα αριστερά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αντέδρασε η Νάπολι κι έμεινε «ζωντανή» για τον τίτλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοινώθηκε και ο 4ος στην ΑΕΚ - Στα κιτρινοπράσινα ο Καρδέρο

ΑΕΚ

|

Category image

Ο τραυματισμός Τεχράνυ έφερε... ανακατατάξεις στο Ακρίτας - Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΑΕΚ που βάζει πίεση, ο ΑΠΟΕΛ που χαμογέλασε ξανά και ο κατήφορος της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκες με... σβηστές τις μηχανές για Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνό

Κύπρος

|

Category image

Γ. Κωστής: «Σήμερα φάνηκε η κούραση πνευματικά και σωματικά»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μεταγραφικό γκάζι στο φινάλε για την Πάφος FC, έκλεισε και Σίλβα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

BINTEO: Έτσι ήρθε η γαλαζοκίτρινη απόδραση από το ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Μπορεί να είναι θέμα και μαύρης γάτα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βρήκε έμπειρο αριστερό μπακ η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη