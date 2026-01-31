Με ρεαλισμό στην «Αρένα» η Ένωση αλλά θα το παλέψει...

Είναι το απόλυτο αουτσάιντερ απέναντι στην ΑΕΚ. Και βλέπουν με ρεαλισμό στην Ένωση, την αναμέτρηση. Αλλά δεν θα πάει για περίπατο. Αντίθετα θα εκστρατεύσει στην «Αρένα» χωρίς άγχος και πίεση με στόχο να παλέψει το παιχνίδι και ό,τι βγει.

Η ομάδα του Παραλιμνίου που εδώ και αρκετό καιρό έχει πάρει τον δρόμο προς τη Β’ Κατηγορία, προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό με 0-2. Μετράει 18 ήττες σε 19 αγώνες. Είναι στην τελευταία θέση με ένα μόλις βαθμό.

Η κάκιστη εμφάνιση με τον Ολυμπιακό θα φέρει και αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο τερματοφύλακας Αντεμπάγιο Αντελέγιε μετά την επιστροφή του θα πραγματοποιήσει ντεμπούτο και θα επιδιώξει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν ο Σίμος Σολωμού και ο Δημήτρης Σολωμού.

Οι δύο Βορειομακεδόνες που αποκτήθηκαν τον Γενάρη, Σιμονόφσκι και Ίμερι θα είναι ξανά στο αρχικό σχήμα. Στην αποστολή θα είναι για πρώτη φορά το τελευταίο απόκτημα ο Σλοβένος μέσος Άλεν Κοζάρ.