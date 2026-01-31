Με αλλαγές στην Αγιά Σοφιά o Oλυμπιακός

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο βασικό σχήμα του Ολυμπιακού, στην επικείμενη αναμέτρηση με την ΑΕΚ, για το πρωτάθλημα.

Ο Βάσκος τεχνικός θα προχωρήσει σε rotation, σε μια προσπάθεια να μην επιβαρυνθούν ορισμένοι παίκτες, εν όψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Την επόμενη εβδομάδα ακολουθούν οι αναμετρήσεις με τον Asteras Aktor στην Τρίπολη και με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Βάσκος τεχνικός αναμένεται να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα τους Μπρούνο, Σιπιόνι, Ποντένσε και Ταρεμί, ενώ δεν αποκλείεται να προχωρήσει και σε άλλες αλλαγές στην ενδεκάδα.

Ο Μεντιλίμπαρ θα καταλήξει στα πλάνα του για το βασικό σχήμα, μετά το τέλος της σαββατιάτικης προπόνησης, όταν και θα ανακοινώσει την αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ.

novasports.gr