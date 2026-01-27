ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΚΟΠ: Επιστολές Λοϊζίδη σε ΠΑΟΚ και ΕΠΟ

Ανακοίνωση από την ΚΟΠ για το δυστύχημα με τους φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ και προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς σε τρεις ακόμη. Το τραγικό αυτό γεγονός έχει συγκλονίσει την ποδοσφαιρική κοινότητα και προκαλεί ανείπωτη στενοχώρια.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Χάρης Λοϊζίδης, απέστειλε επιστολές προς τη Διοίκηση του ΠΑΟΚ και στον Πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Μάκη Γκαγκάτση με τις οποίες εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια της ΚΟΠ προς τους οικείους των θυμάτων και προς την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Διαβαστε ακομη