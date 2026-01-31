ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Μαγιαμπέλα αλλά και... ερωτήματα στην ενδεκάδα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Ομόνοιας για το ματς της Κυριακής (16:00) στο ΓΣΠ με την Ε.Ν.Ύψωνα.

Το μεταγραφικό είναι λογικό να τραβάει την προσοχή στην Ομόνοια. Ειδικά των φιλάθλων της που έχουν ενθουσιαστεί με την κίνηση απόκτησης του Μαγιαμπέλα.

Όμως ο Χένινγκ Μπεργκ καλείται να κρατήσει συγκεντρωμένους τους παίκτες ώστε το απόγευμα της Κυριακής (16:00) στο ΓΣΠ, να επιτευχθεί η έκτη σερί νίκη. Αντίπαλος της θα είναι η Ε.Ν. Ύψωνα που δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Δείχνει σημάδια βελτίωσης και έτσι θα πρέπει να προσεχθεί από τους παίκτες των πρασίνων.

Για πρώτη φορά βασικός θα παίξει ο Οντουμπάντζο στο αριστερό άκρο της άμυνας αλλά δεν θα είναι η μοναδική αλλαγή σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Άρη. Και αυτό γιατί η Ομόνοια μπαίνει σε μία σειρά απαιτητικών αγώνων σε Κύπρο και Ευρώπη.

Ακολουθεί την Τετάρτη (04/02) ο νοκ άουτ αγώνας κυπέλλου με την ΑΕΛ, στις 08/02 το ντέρμπι με την Πάφος FC ενώ πλησιάζουν και τα ματς με τη Ριέακ.

Άρα, απαιτείται κάποια διαχείριση από τον Νορβηγό τεχνικό που έχει πλέον στη φαρέτρα του και τον Μιχλάλι Μαγιαμπέλα. Ο Νοτιαφρικανός θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα και δεν αποκλείεται να ξεκινήσει. Επίσης, Μάριτς και Γιόβετιτς είναι επίσης δύο παίκτες που «κτυπούν» την πόρτα της ενδεκάδας. Είναι ερωτήματα που θα «απαντηθούν» λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

