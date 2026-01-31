Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε Δασάκι, «Αρένα» και ΓΣΠ

Με τρεις αγώνες συνεχίζεται σήμερα η 20η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα επιλογών στους φίλους του στοιχήματος.

Στις 16:00 στο Δασάκι ο Εθνικός αντιμετωπίζει την Πάφο με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 6.90 στη νίκη της ομάδας της Άχνας, 4.40 στην ισοπαλία και 1.44 στη νίκη της ομάδας του Θελάδες. Το να κερδίσει η Πάφος και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 3.10 και το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ στα 2.57.

Στις 17:00 η ΑΕΚ υποδέχεται την ΕΝΠ με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη της ομάδας της Λάρνακας στο 1.07, την ισοπαλία στα 9.50 και την επικράτηση της ομάδας του Παραλιμνίου στα 32.00. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες αποτιμάται στα 3.00 και το να μπει πέραν του 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο στο 1.98.

Τέλος στις 19:00 στο ΓΣΠ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΑΠΟΕΛ, με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 5.20 στη νίκη της ομάδας του Γιώργου Κωστή, 3.65 στην ισοπαλία και 1.65 στη νίκη της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία. Ο καταλογισμός πέναλτι αποτιμάται στα 3.15 και το ενδεχόμενο αυτογκόλ στα 11.00.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

