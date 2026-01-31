ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε Δασάκι, «Αρένα» και ΓΣΠ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε Δασάκι, «Αρένα» και ΓΣΠ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τρεις αγώνες συνεχίζεται σήμερα η 20η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα επιλογών στους φίλους του στοιχήματος.  

Στις 16:00 στο Δασάκι ο Εθνικός αντιμετωπίζει την Πάφο με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 6.90 στη νίκη της ομάδας της Άχνας, 4.40 στην ισοπαλία και 1.44 στη νίκη της ομάδας του Θελάδες. Το να κερδίσει η Πάφος και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 3.10 και το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ στα 2.57.

Στις 17:00 η ΑΕΚ υποδέχεται την ΕΝΠ με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη της ομάδας της Λάρνακας στο 1.07, την ισοπαλία στα 9.50 και την επικράτηση της ομάδας του Παραλιμνίου στα 32.00. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες αποτιμάται στα 3.00 και το να μπει πέραν του 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο στο 1.98.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος στις 19:00 στο ΓΣΠ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΑΠΟΕΛ, με τη Stoiximan  να προσφέρει απόδοση 5.20 στη νίκη της ομάδας του Γιώργου Κωστή, 3.65 στην ισοπαλία και 1.65 στη νίκη της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία. Ο καταλογισμός πέναλτι αποτιμάται στα 3.15 και το ενδεχόμενο αυτογκόλ στα 11.00.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Υποχρεωμένος να αντιδράσει ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με ρεαλισμό στην «Αρένα» η Ένωση αλλά θα το παλέψει...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στη... γωνιά οι Ουόριορς για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στα... πόδια της να κάνει το αυτονόητο η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε Δασάκι, «Αρένα» και ΓΣΠ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ήταν βασικός στον άθλο επί της Ρεάλ Μαδρίτης ο Εσκρίτσε!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Ντάνι Εσκερίτσε η... πινελιά στην επίθεση του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Λαμπερή και φωτεινή η «Γιορτή της Σκοποβολής» στο Ολυμπιακό Μέγαρο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Επικίνδυνη αποστολή για την Άρσεναλ που δεν θέλει να δώσει άλλα δικαιώματα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αουτσάιντερ και με την πλάτη στον τοίχο ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Στο... ραντάρ του Παναθηναϊκού το 10άρι της Ριέκα

Ελλάδα

|

Category image

Έξοδος κινδύνου για την Πάφος FC και το διπλό είναι μονόδρομος για να μην χαθεί το... τρένο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στραμμένα τα φώτα στην Αγία Νάπα - Πρόγραμμα και βαθμολογία Β΄ Κατηγορίας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πλούσια δράση σε Κύπρο και Ευρώπη με ματσάρες - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (31/01)

TV

|

Category image

Τζάμπολ στη 15η αγωνιστική με φαβορί ΑΕΚ και Κεραυνό

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη