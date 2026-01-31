ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολυμπιακός: Γιατί έμεινε εκτός ο Ελ Κααμπί από το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ολυμπιακός: Γιατί έμεινε εκτός ο Ελ Κααμπί από το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Εκτός αποστολής από το αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, έμεινε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena και η ανακοίνωση της αποστολής των ερυθρόλευκων προκάλεσε αναταραχή, καθώς εκτός βρέθηκε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SPORT24, λοιπόν, ο Μαροκινός δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού (πλην κάποιων ενοχλήσεων από το ματς με τον Άγιαξ), αλλά ολικής κόπωσης και αποφασίστηκε να μείνει εκτός για να πάρει ανάσες και να είναι πανέτοιμος ν’ αγωνιστεί στο υπόλοιπο του καυτού Φλεβάρη που έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός.

Οπότε από τη στιγμή που ο Ελ Κααμπί ήταν καταπονημένος κρίθηκε πως η σωστότερη λύση είναι να ξεκουραστεί και να δουλέψει για τις επόμενες προκλήσεις και τα συνεχόμενα παιχνίδι του Ολυμπιακού σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Θυμηθείτε το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 01/02

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 04/02

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 08/02

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 14/02

Ολυμπιακός – Αταλάντα 18/02

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 21/02

Αταλάντα – Ολυμπιακός 24/02

Θυμίζουμε πως ο Ελ Κααμπί με την επιστροφή του από το Copa Africa, έπαιξε για 16 λεπτά στο ματς του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν και έπειτα για 72′ στο θρίαμβο των ερυθρολεύκων απέναντι στον Άγιαξ. Επίσης, ο Μαροκινός στράικερ είχε βάλει και 64′ στο ματς της Stoiximan Super League με τον Βόλο στο οποίο σκόραρε κιόλας.

