ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ντάνι Εσκερίτσε η... πινελιά στην επίθεση του Απόλλωνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Ντάνι Εσκερίτσε η... πινελιά στην επίθεση του Απόλλωνα

Εξελίξεις στα μεταγραφικά της Λεμεσιανής ομάδας.

Ισπανική θα είναι η τελευταία πινελιά στο ρόστερ του Απόλλωνα κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, κλείνοντας έτσι το κενό στην κορυφή της επίθεσης, αυξάνοντας έτσι τις επιλογές του Ερνάν Λοσάδα μετά την αποχώρηση του Καστέλ.

Πρόκειται για τον 27χρονο Ντάνι Εσκρίτσε ο οποίος ανήκει στην Αλμπαθέτε αλλά για χάρη της Λεμεσιανής ομάδας, θα κάνει για πρώτη φορά την... έξοδο αφού στη μέχρι τώρα θητεία του έπαιξε μόνο σε Ισπανικές ομάδες, όπως φαίνεται και από πιο κάτω βιογραφικό. Με την έλευση του, σύμφωνα με πληροφορίες θα βάλει υπογραφή σε συμβόλαιο για 1,5 χρόνο.

Τη φετινή περίοδο είχε 18 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και σε αυτές σκόραρε δύο φορές και έδωσε δύο ασίστ σε 816 λεπτά συμμετοχής. Μέτρησε επίσης τρεις συμμετοχές στο κύπελλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κουβαλά παραστάσεις από την κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας, αγωνιζόμενος σε 23 ματς.

Κατηγορίες

ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Υποχρεωμένος να αντιδράσει ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με ρεαλισμό στην «Αρένα» η Ένωση αλλά θα το παλέψει...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στη... γωνιά οι Ουόριορς για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στα... πόδια της να κάνει το αυτονόητο η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε Δασάκι, «Αρένα» και ΓΣΠ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ήταν βασικός στον άθλο επί της Ρεάλ Μαδρίτης ο Εσκρίτσε!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Ντάνι Εσκερίτσε η... πινελιά στην επίθεση του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Λαμπερή και φωτεινή η «Γιορτή της Σκοποβολής» στο Ολυμπιακό Μέγαρο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Επικίνδυνη αποστολή για την Άρσεναλ που δεν θέλει να δώσει άλλα δικαιώματα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αουτσάιντερ και με την πλάτη στον τοίχο ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Στο... ραντάρ του Παναθηναϊκού το 10άρι της Ριέκα

Ελλάδα

|

Category image

Έξοδος κινδύνου για την Πάφος FC και το διπλό είναι μονόδρομος για να μην χαθεί το... τρένο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στραμμένα τα φώτα στην Αγία Νάπα - Πρόγραμμα και βαθμολογία Β΄ Κατηγορίας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πλούσια δράση σε Κύπρο και Ευρώπη με ματσάρες - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (31/01)

TV

|

Category image

Τζάμπολ στη 15η αγωνιστική με φαβορί ΑΕΚ και Κεραυνό

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη