Ο Ντάνι Εσκερίτσε η... πινελιά στην επίθεση του Απόλλωνα

Ισπανική θα είναι η τελευταία πινελιά στο ρόστερ του Απόλλωνα κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, κλείνοντας έτσι το κενό στην κορυφή της επίθεσης, αυξάνοντας έτσι τις επιλογές του Ερνάν Λοσάδα μετά την αποχώρηση του Καστέλ.

Πρόκειται για τον 27χρονο Ντάνι Εσκρίτσε ο οποίος ανήκει στην Αλμπαθέτε αλλά για χάρη της Λεμεσιανής ομάδας, θα κάνει για πρώτη φορά την... έξοδο αφού στη μέχρι τώρα θητεία του έπαιξε μόνο σε Ισπανικές ομάδες, όπως φαίνεται και από πιο κάτω βιογραφικό. Με την έλευση του, σύμφωνα με πληροφορίες θα βάλει υπογραφή σε συμβόλαιο για 1,5 χρόνο.

Τη φετινή περίοδο είχε 18 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και σε αυτές σκόραρε δύο φορές και έδωσε δύο ασίστ σε 816 λεπτά συμμετοχής. Μέτρησε επίσης τρεις συμμετοχές στο κύπελλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κουβαλά παραστάσεις από την κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας, αγωνιζόμενος σε 23 ματς.