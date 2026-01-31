Ήταν βασικός στον άθλο επί της Ρεάλ Μαδρίτης ο Εσκρίτσε!
Θα έχει να λέει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Απόλλωνα.
Ο Απόλλωνας κλείνει τον Ισπανό επιθετικό Ντάνι Εσκρίτσε, ο οποίος αγωνιζόταν στην Αλμπαθέτε.
Η Ισπανική ομάδα πριν λίγες μέρες έκανε ένα σπουδαίο άθλο, αποκλείοντας από το κύπελλο τη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2. Και ο 27χρονος επιθετικός ήταν βασικός σε αυτό το ματς, βγαίνοντας αλλαγή στο 58ο λεπτό.
Σαφώς και ήταν ένα ματς που θα του μείνει αξέχαστο και ήταν και πρόσφατο αφού ο άθλος επιτεύχθηκε στις 14 Ιανουαρίου.