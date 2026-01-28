Ανησυχία ΠΑ.Σ.Π. για τον εποπτικό ρόλο του ΚΟΑ

Κατ’ αρχάς, η αναφορά του κ. Ιωάννου ότι «οι σχέσεις του ΚΟΑ μαζί με τον πρόεδρο, την ηγεσία της ΚΟΠ, αλλά και όλα τα σωματεία, με τα οποία έχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις, είναι πέραν του δέοντος αρμονικές», είναι από τη μία πλευρά θετική. Παράλληλα, ωστόσο, προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Η ένστασή μας δεν έγκειται στις καλές σχέσεις μεταξύ των αθλητικών φορέων, αλλά στο αν αυτές ενδέχεται να οδηγούν τον ΚΟΑ σε πλημμελή άσκηση του εποπτικού και ελεγκτικού του ρόλου, ιδίως όταν εκκρεμούν σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Υπενθυμίζουμε ότι εδώ και πέντε μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Επιτρόπου Διοικήσεως που αφορά τον ΚΟΑ, για τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας περί ίσων παροχών μεταξύ ανδρών και γυναικών στα ομαδικά αθλήματα. Οι παραβιάσεις αφορούν πρακτικές της ΚΟΠ, για τις οποίες ο ΚΟΑ έχει, εκ του νόμου, την ευθύνη ελέγχου.

Ταυτόχρονα, προκαλεί έντονο προβληματισμό η δήλωση του προέδρου του ΚΟΑ ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο βρίσκεται «σε καλά επίπεδα». Η πραγματικότητα, όμως, είναι αμείλικτη:

Η ΚΟΠ εξακολουθεί να μην εφαρμόζει τη νομοθεσία για ίσες παροχές στις Εθνικές ομάδες.

Το Πρωτάθλημα Γυναικών Α’ Κατηγορίας διεξάγεται σήμερα με μόλις πέντε ομάδες – τον μικρότερο αριθμό στην ιστορία του – όταν πριν από χρόνια συμμετείχαν 14 ομάδες.

Έχουν καταγραφεί έμφυλες διακρίσεις στις οικονομικές παροχές και τις συνθήκες εργασίας.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η εικόνα των «καλών επιπέδων» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αντιθέτως, συμβάλλει στη συγκάλυψη των προβλημάτων αντί στην επίλυσή τους. Ο ΚΟΑ, ως η ανώτατη αθλητική αρχή της χώρας, οφείλει:

Να μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας χωρίς εκπτώσεις.

Να διασφαλίζει έμπρακτα την ισότητα και τη μη διάκριση.

Να είναι θεσμικά πάνω από Ομοσπονδίες και πρόσωπα.

Το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται επικοινωνιακή ωραιοποίηση. Χρειάζεται πολιτική βούληση και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας. Αν τα λόγια δεν συνοδεύονται από πράξεις τότε χάνουν το νόημά τους.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών θα συνεχίσει, με συνέπεια και τεκμηρίωση, να διεκδικεί την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας και την έμπρακτη προστασία των δικαιωμάτων όλων των ποδοσφαιριστριών και ποδοσφαιριστών.