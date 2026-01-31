ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νόρις: «Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω πως έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νόρις: «Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω πως έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα»

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 επέστρεψε στην ενεργό δράση στις δοκιμές της Βαρκελώνης με τον αριθμό 1 στο μονοθέσιό του.

Το 2025 ήταν ιστορική σεζόν για τον Λάντο Νόρις, καθώς κατέκτησε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο στη Formula 1. O Βρετανός με την 3η θέση στο GP Άμπου Ντάμπι κέρδισε για 2 βαθμούς τον Μαξ Φερστάπεν και τον εκθρόνισε για να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής.

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί ωστόσο ένα νέο ξεκίνημα. Παρά το γεγονός πως κοντεύουν δύο μήνες από την ιστορική για τον Βρετανό στιγμή της κατάκτησης του τίτλου, ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει καταφέρει.

Ο Νόρις έφτασε στη Βαρκελώνη για το πρώτο χειμερινό τεστ προετοιμασίας για τη νέα σεζόν και το μονοθέσιό του το κοσμούσε ο αριθμός 1. Έτσι για πρώτη φορά μετά το 2010 μονοθέσιο της McLaren «φοράει» και πάλι αυτόν τον αριθμό.

Αφού έκανε τους πρώτους του γύρους με τη νέα MCL40, o Νόρις στο περιθώριο των δοκιμών της Βαρκελώνης μίλησε στο επίσημο site της F1 στη Βαρκελώνη και εξήγησε πως ο χρόνος κύλησε εξαιρετικά γρήγορα και πως ακόμη δεν έχει προλάβει να επεξεργαστεί πλήρως όσα συνέβησαν. «Είμαι ενθουσιασμένος με τα πάντα. Θα ήθελα έναν ακόμα μήνα για να χαλαρώσω και να απολαύσω όλο αυτό, να τα πάρω όλα μέσα μου. Ήταν μερικές εβδομάδες μακριά από την πίστα. Δεν έμοιαζε καν με μήνα. Ήταν λίγες εβδομάδες προσπαθώντας απλώς να συνειδητοποιήσω τι είχε συμβεί πέρυσι», δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

Παρά το γεγονός πως έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από το Άμπου Ντάμπι, ο Νόρις δεν έκρυψε ότι ακόμη παλεύει να αποδεχτεί το νέο του status. «Είναι πλέον το όνειρό μου πραγματικότητα. Ακόμα και τώρα, προσπαθώ απλώς να το αποδεχτώ και να καταλάβω ότι όντως συνέβη».

Το 2026 όμως έχει μπει για τα καλά και ο Νόρις έχει ήδη επιστρέψει στην αγωνιστική καθημερινότητα, δουλεύοντας πάνω στην εξέλιξη της MCL40, ενόψει της έναρξης της νέας εποχής κανονισμών στη Formula 1. «Ταυτόχρονα, όμως, είναι ξανά ώρα για δουλειά και πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε όλο αυτό από την αρχή. Αυτό με κάνει χαρούμενο, μου δίνει αυτοπεποίθηση για τη φετινή σεζόν. Αλλά είναι τόσο διαφορετικά, τόσο μεγάλη πρόκληση με όλους τους κανονισμούς και τις αλλαγές. Νιώθω καλά. Είμαι χαρούμενος που πέτυχα κάτι τεράστιο στη ζωή μου», είπε.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

AUTO MOTOΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παναθηναϊκός: Ξανά στην αγορά για χαφ, περιμένει μέχρι αύριο τον Καμαρά

Ελλάδα

|

Category image

Οι εκλεκτοί των Θελάδες και Φερέιρα στο Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επιστροφές που κάνουν... θόρυβο στην Κύπρο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Άρης απαντάει στις... φυγές με μία σούπερ κυπριακή κίνηση!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ολυμπιακός: Γιατί έμεινε εκτός ο Ελ Κααμπί από το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ανησυχία στην Ντουμπάι με Πετρούσεφ πριν από τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Ολοκλήρωσε τη μεγάλη επιστροφή η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νόρις: «Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω πως έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα»

AUTO MOTO

|

Category image

Με Μαγιαμπέλα αλλά και... ερωτήματα στην ενδεκάδα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος της Ριμπάκινα επί της Σαμπαλένκα στο Australian Open και στα χέρια της το τρόπαιο!

Τένις

|

Category image

Με αλλαγές στην Αγιά Σοφιά o Oλυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Με πατημένο το γκάζι για νέα ανάσα ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Υποχρεωμένος να αντιδράσει ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με ρεαλισμό στην «Αρένα» η Ένωση αλλά θα το παλέψει...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στη... γωνιά οι Ουόριορς για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη