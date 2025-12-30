Χώρισαν και επίσημα οι δρόμοι του Ολυμπιακού με τον Μπακαδήμα

Έχοντας καταγράψει 11 συμμετοχές στο πρωτάθλημα που αντιστοιχούν σε 818 λεπτά συμμετοχής αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Γεράσιμος Μπακαδήμας.

Ο Ελλαδίτης μέσος ήταν βασικό στέλεχος μέχρι το ματς με την ΑΕΚ στις 22 Νοεμβρίου και από εκείνο τον αγώνα δεν χρησιμοποιήθηκε από τον προπονητή των μαυροπρασίνων Γιώργο Κωστή.

«Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον ποδοσφαιριστή Γεράσιμο Μπακαδήμα. Ευχαριστούμε τον Γεράσιμο για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, καθώς και υγεία και προσωπική πρόοδο».