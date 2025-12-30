Kicker για Γιόβιτς: «Απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Νίκολιτς, πολύτιμος για την ΑΕΚ»

Το γερμανικό δίκτυο τονίζει ότι ο πρώην άσος των Άιντραχτ, Ρεάλ, Μίλαν βρήκε στην Ένωση αυτό που έψαχνε και σταδιακά δείχνει την τεράστια ποιότητα του.

Μεταξύ άλλων το Kicker αναφέρει: «Στην ΑΕΚ ο Γιόβιτς βρήκε έναν ρόλο και εμπιστοσύνη, κάτι που του έλειπε τόσο στη Μίλαν, όσο και στη Φιορεντίνα. Η αρχή ήταν αργή και ο Γιόβιτς έδειχνε μόνο μικρά δείγματα του τεράστιου ταλέντου του. Χρειάστηκε χρόνο για να γυρίσει την κατάσταση και πρόσφατα έδωσε μια αυτοκριτική εξήγηση η οποία όπως ακούγεται σαν απειλή για τους αντιπάλους.

Ο Γιόβιτς του τελευταίους δύο μήνες ήταν πολύτιμος για την ΑΕΚ η οποία έχει ήδη χτίσει εκπληκτικά θεμέλια στη σεζόν. Ο Σέρβος είναι απελευθερωμένος κι έχει κερδίσει τον σεβασμό όλων των αντιπάλων του. Δείχνει σε καλή φυσική κατάσταση και ακόμα και αν αναγκάζεται να παίξει μόνος του στην επίθεση καταφέρνει να δώσει ακόμα και ασίστ.

Τώρα αρχίζει να ανατέλλει στο ελληνικό πρωτάθλημα και νιώθει ότι δεν βρίσκεται ακόμα στο σημείο που θέλει, παρότι ήδη έχει κερδίσει τους οπαδούς της ΑΕΚ. Είναι αλήθεια γιατί έχει τεράστιες δυνατότητες. Μέχρι ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό κλαμπ να τον καλέσει ξανά, κάτι το οποίο με την πρόσφατη φόρμα του μοιάζει πλέον θέμα χρόνου, μπορεί επιτέλους να απολαύσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του, να ανακαλύψει και πάλι τη χαρά του παιχνιδιού και να προσφέρει κι άλλες μεγάλες ποδοσφαιρικές νύχτες και στις τρεις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει η ΑΕΚ».