Πρόστιμο στη Μακάμπι για τα υβριστικά συνθήματα κατά Βαλένθια και Μαρτίνεθ

Μάλλον στα μαλακά έπεσε η Μακάμπι για την συμπεριφορά των οπαδών της στον αγώνα με τη Βαλένθια για την 17η αγωνιστική (85-82).

Η ομάδα του Τελ Αβίβ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 ευρώ από την Ευρωλίγκα για τα υβριστικά συνθήματα σε βάρος της ισπανικής ομάδας και του προπονητή της.

Οι οπαδοί της Μακάμπι είχαν στη… μαύρη λίστα τη Βαλένθια και τον Ισπανό τεχνικό, καθώς είχαν εκφράσει αντιρρήσεις για την επιστροφή των αγώνων της Ευρωλίγκας στο Τελ Αβίβ.