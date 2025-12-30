Μητσοτάκης: «Ένα γήπεδο στολίδι που το αξίζει ο Παναθηναϊκός και οι φίλοι του»

Ως ένα στολίδι που το αξίζει ο Παναθηναϊκός και ο κόσμος του χαρακτήρισε το γήπεδο που θα ανεγερθεί στον Βοτανικό στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, με τον δήμαρχο Αθηναίων και τον ιδιοκτήτη της πράσινης ΠΑΕ βρέθηκαν σήμερα στον χώρο και στάθηκε στο γεγονός ότι το γενικότερο έργο από ένα όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πραγματικότητα.

«Η Διπλή Ανάπλαση από όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πραγματικότητα. Με μεγάλη χαρά βλέπω τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει. Ένα γήπεδο πραγματικό στολίδι, ένα γήπεδο που το αξίζει ο Παναθηναϊκός και οι φίλοι του», ανέφερε και συνέχισε:

«Δεν είναι μόνο αυτό, το γήπεδο προχωράει στα πλαίσια μιας πολύ φιλόδοξης διπλής ανάπλασης την οποία η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει με την προηγούμενη δημοτική Αρχή και την υλοποιεί η νυν δημοτική Αρχή, μια πολύ καλή συνεργασία την οποία έχουμε.Ο χώρος στον οποίο είμαστε σήμερα ήταν, όπως είπε και ο δήμαρχος, μια χωματερή. Τώρα κάνουμε μία σημαντική ανάπλαση και με άλλες εγκαταστάσεις για άλλες χρήσεις. Μία περιοχή που ήταν ουσιαστικά η μαύρη τρύπα της Αθήνας να αποκτήσει νέα ζωή», κατέληξε.