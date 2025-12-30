ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπαίνει στον «πάγο» ο Ανγκιέλσκι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπαίνει στον «πάγο» ο Ανγκιέλσκι

Εκτός προπονήσεων της ΑΕΚ, μία φυσιολογική εξέλιξη μετά τις τοποθετήσεις του.

Η επιστροφή της ΑΕΚ στις προπονήσεις έγινε χωρίς την παρουσία του Κάρολ Ανγκιέλσκι στο κανονικό πρόγραμμα.

Όχι λόγω κάποιου τραυματισμού αλλά ελέω των τοποθετήσεων του πριν λίγες μέρες σε πολωνικό μέσο, όπου ανοικτά τάχθηκε κατά του προπονητή Ιμανόλ Ιδιάκεθ για τη μεταχείρισή του και που στην ουσία, άνοιξε την πόρτα της εξόδου αφού έδειξε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη Λαρνακιώτικη ομάδα.

Σε πρώτο στάδιο μπαίνει στον «πάγο» ο Πολωνός επιθετικός και τελεσίδικες αποφάσεις θα έχουμε μετά τη συνάντηση που θα υπάρξει ανάμεσα στον Ανγκιέλσκι και τον τεχνικό διευθυντή Τσάβι Ρόκα.

Κατηγορίες

ΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Γιόκιτς

NBA

|

Category image

Τα 3+3... μηδενικά της Ανόρθωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εντυπωσιακό θέαμα στο ACW: Absolution

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σαμπντόρια και Σάμσουνσπορ εξετάζουν την περίπτωση Μήτογλου

Ελλάδα

|

Category image

Μπαίνει στον «πάγο» ο Ανγκιέλσκι

ΑΕΚ

|

Category image

Ντουπλάντις και Μπονμάτι οι κορυφαίοι του 2025 για την AIPS

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Βλέμμα στον Ακρίτα και στο βάθος ενίσχυση για την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χώρισαν και επίσημα οι δρόμοι του Ολυμπιακού με τον Μπακαδήμα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μελετημένοι και φαίνεται...

ΑΕΛ

|

Category image

Πρόστιμο στη Μακάμπι για τα υβριστικά συνθήματα κατά Βαλένθια και Μαρτίνεθ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Μισώ τον περιορισμό στα λεπτά, αλλά ακόμη και έτσι μπορώ να είμαι επιδραστικός»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Kicker για Γιόβιτς: «Απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Νίκολιτς, πολύτιμος για την ΑΕΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Μητσοτάκης: «Ένα γήπεδο στολίδι που το αξίζει ο Παναθηναϊκός και οι φίλοι του»

Ελλάδα

|

Category image

Ετοιμάζεται η δεύτερη χειμερινή ανακοίνωση της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Κοντούρη

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη