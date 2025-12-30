Μπαίνει στον «πάγο» ο Ανγκιέλσκι

Η επιστροφή της ΑΕΚ στις προπονήσεις έγινε χωρίς την παρουσία του Κάρολ Ανγκιέλσκι στο κανονικό πρόγραμμα.

Όχι λόγω κάποιου τραυματισμού αλλά ελέω των τοποθετήσεων του πριν λίγες μέρες σε πολωνικό μέσο, όπου ανοικτά τάχθηκε κατά του προπονητή Ιμανόλ Ιδιάκεθ για τη μεταχείρισή του και που στην ουσία, άνοιξε την πόρτα της εξόδου αφού έδειξε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη Λαρνακιώτικη ομάδα.

Σε πρώτο στάδιο μπαίνει στον «πάγο» ο Πολωνός επιθετικός και τελεσίδικες αποφάσεις θα έχουμε μετά τη συνάντηση που θα υπάρξει ανάμεσα στον Ανγκιέλσκι και τον τεχνικό διευθυντή Τσάβι Ρόκα.