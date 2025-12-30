Εντυπωσιακό θέαμα στο ACW: Absolution

Το ACW: Absolution άφησε το αποτύπωμά του στην ιστορία της κυπριακής πάλης, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που θα συζητιέται για καιρό. Περισσότεροι από 500 φίλαθλοι κατέκλυσαν το Σατιρικό Θέατρο, δημιουργώντας μια εκρηκτική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια.

Το κοινό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό δεν σταμάτησε να συμμετέχει, αποδεικνύοντας πως το ACW έχει πλέον εδραιωθεί ως η κορυφαία δύναμη της επαγγελματικής πάλης στην Κύπρο.

1ος Αγώνας – Ιστορική στιγμή για το ACW

Η Baby Alisson επικράτησε της Jane Nero στον πρώτο γυναικείο αγώνα στην ιστορία του ACW.Ένας αγώνας που έκλεψε την παράσταση και άφησε το κοινό με ανοιχτό το στόμα. Οι δύο αθλήτριες έδωσαν μια παράσταση υψηλού επιπέδου, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της γυναικείας πάλης στο ACW μπορεί να είναι λαμπρό.

2ος Αγώνας – Μάχη μασκοφόρων

Ο Κκουλλάς και ο Ninja, δύο από τους πιο αινιγματικούς και δυναμικούς παλαιστές του ACW, συγκρούστηκαν σε έναν αγώνα γεμάτο ένταση και δύναμη. Ο Κκουλλάς κατάφερε τελικά να επικρατήσει, υποχρεώνοντας τον αντίπαλό του σε υποταγή με μια καταστροφική bearhug, σε έναν αγώνα που κράτησε το κοινό σε διαρκή αγωνία.

Lumberjack Match για το Νο.1 Contender

Ο Πάτερ Ιωάννης και ο Alex Duke συγκρούστηκαν σε έναν σκληρό Lumberjack Match, με έπαθλο τη διεκδίκηση του ACW Heavyweight Championship στο επόμενο μεγάλο show, ACW: Warzone, στις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Η εντυπωσιακή είσοδος του Πάτερ Ιωάννη προκάλεσε «σεισμό» στο Σατιρικό Θέατρο, με το κοινό να συμμετέχει φανατικά σε κάθε στιγμή του αγώνα. Όλο το ρόστερ του ACW βρέθηκε περιμετρικά του ρινγκ, μετατρέποντας την αναμέτρηση σε πραγματικό χάος όταν χρειάστηκε να παρέμβει.

Μετά από μια σκληρή και απολύτως συναρπαστική μάχη, ο Πάτερ Ιωάννης αναδείχθηκε νικητής, κερδίζοντας το δικαίωμα να διεκδικήσει τον κορυφαίο τίτλο του ACW στο επόμενο μεγάλο live event.

8-Man Tag Team Match – Απόλυτο χάος στο ρινγκ

Στον πρώτο αγώνα του δεύτερου μέρους, οι Jane Nero, M και οι Twins αντιμετώπισαν τους Baby Alisson, Neo, Monster Chef και Viper σε έναν εκρηκτικό 8-man tag team αγώνα.

Οκτώ παλαιστές, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, έδωσαν μια αληθινή μάχη χωρίς ανάσα, με το ρινγκ να μην προλαβαίνει να «αναπνεύσει». Η ένταση ήταν ασταμάτητη, τα χτυπήματα διαδέχονταν το ένα το άλλο και το κοινό παρακολουθούσε όρθιο.

Τελικά, η ομάδα των Jane Nero, M και Twins ήταν εκείνη που πήρε τη νίκη, έπειτα από έναν αγώνα που δικαίως χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους πιο χαοτικούς και θεαματικούς της βραδιάς.

ACW Champion of Cyprus – Πίκκας vs Παλλήκαρος

Ο Τζακ Πίκκας υπερασπίστηκε τον τίτλο του ACW Champion of Cyprus απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό του, Πάμπο Παλλήκαρο, σε έναν αγώνα γεμάτο ένταση, σκληρά χτυπήματα και προσωπικό μίσος.

Οι δύο παλαιστές τα έδωσαν όλα, με τον Παλλήκαρο να ξεπερνά κάθε όριο και να καταφεύγει επανειλημμένα σε αντιαθλητικές ενέργειες. Η συνεχής παραβίαση των κανονισμών ανάγκασε τον διαιτητή να παρέμβει, διακόπτοντας τον αγώνα και δίνοντας τη νίκη στον Πίκκα μέσω disqualification.

Έτσι, ο Τζακ Πίκκας διατήρησε τον τίτλο του, όμως η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Πίκκας προκάλεσε ανοιχτά τον Παλλήκαρο σε “I Quit Match” στο επερχόμενο ACW: Warzone στις 20 Φεβρουαρίου 2026, με τον τίτλο ξανά στο τραπέζι, θέλοντας να δώσει ένα οριστικό τέλος στη μεταξύ τους κόντρα.

Main Event – Μάχη για το ACW Heavyweight Championship

Στο αποκορύφωμα της βραδιάς, το ρινγκ γέμισε ένταση πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας. Πρώτος εμφανίστηκε ο Maggot, ακολούθησε ο Playboy, και στη συνέχεια ο τότε πρωταθλητής Keel, συνοδευόμενος από τον μάνατζέρ του, Ανδρέα Φυλακτού.

Πριν καν χτυπήσει το καμπανάκι, ο Ρολάνδος Καγιάς εμφανίστηκε με μικρόφωνο και απαίτησε από τον Keel να παρουσιάσει ιατρικά έγγραφα που να αποδεικνύουν πως είναι σε θέση να αγωνιστεί. Ο Keel αδυνατούσε να τα προσκομίσει και, έπειτα από απόφαση του general manager Φρίξου Μασούρα, αναγκάστηκε να παραδώσει τον τίτλο του.

O κ. Μασούρας τότε ανακοίνωσε πως δεν μπορεί να ξεκινήσει ο αγώνας με δύο αντιπάλους και θα πρέπει να αντικαταστήσει τον Keel. Όπως ανέφερε «Δυστυχώς την θέση του θα πρέπει να πάρει ο πρώτος στη κατάταξη του ACW, που παραμένει αήττητος σε αγώνες singles τον τελευταίο χρόνο, και δυστυχώς αυτός είναι ο Ρολάνδος Καγιάς».

Οι τρεις παλαιστές (Καγιάς, Maggot, Playboy) έδωσαν μια ανελέητη μάχη για το πολυπόθητο ACW Heavyweight Championship, με το κοινό να ζει κάθε στιγμή στο κόκκινο.

Λίγο πριν το φινάλε, οι Twins παρενέβησαν αιφνιδιαστικά, δίνοντας την ευκαιρία στον Καγιά να εκμεταλλευτεί το χάος και να φύγει νικητής με τον τίτλο στα χέρια.

Το σοκ ολοκληρώθηκε όταν στο ρινγκ εμφανίστηκε ο Ανδρέας Φυλακτoύ, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό του νέου πρωταθλητή, αποκαλύπτοντας πως πρόδωσε τον Keel και πλέον βρίσκεται στο στρατόπεδο του Ρολάνδου Καγιά.

Το ACW: Absolution ολοκληρώθηκε με τον πιο εκρηκτικό τρόπο, αφήνοντας το κοινό με περισσότερα ερωτήματα, περισσότερη ένταση και τεράστια ανυπομονησία για τη συνέχεια στο ACW: Warzone.