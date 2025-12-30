ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σαμπντόρια και Σάμσουνσπορ εξετάζουν την περίπτωση Μήτογλου

Σαμπντόρια και Σάμσουνσπορ εξετάζουν την περίπτωση Μήτογλου

Εκτός επιλογών του Νίκολιτς εδώ και καιρό.

Η Σαμπντόρια εξετάζει την περίπτωση του Γεράσιμου Μήτογλου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, μετά τον τραυματισμό του Λορέντσο Βενούτι, η Σαμπντόρια αναζητά αμυντική ενίσχυση και ο 26χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, είναι ανάμεσα στους παίκτες που εξετάζονται. 

«Ο Μήτογλου προτάθηκε από τον νέο επικεφαλής σκάουτερ του συλλόγου, Σάμουελ Καρντένας, ως μία από τις πολλές επιλογές που εξετάζονται», αναφέρουν χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι και «η Σαμσούνσπορ έχει επίσης συνδεθεί με τον παίκτη».

Διαβαστε ακομη