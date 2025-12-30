Ντουπλάντις και Μπονμάτι οι κορυφαίοι του 2025 για την AIPS

H AIPS (Association Internationale de la Presse Sportive) ανακοίνωσε σήμερα (30/12) τους νικητές στην ψηφοφορία για τους κορυφαίους του παγκόσμιου αθλητισμού 2025.

Στην καθιερωμένη ψηφοφορία της AIPS στα τέλη κάθε έτους συμμετείχαν αυτή τη φορά 836 αθλητικοί δημοσιογράφοι-μέλη της AIPS από 121 χώρες. Για να βγάλουν κορυφαίο αθλητή για το 2025 τον Αρμάντ Ντουπλάντις, κορυφαία αθλήτρια την Αϊτάνα Μπονμάτι, κορυφαία ομάδα την Παρί Σεν Ζερμέν και καλύτερες εγκαταστάσεις Τύπου τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA.

Υποψήφια στη κατηγορία «Καλύτερη Ομάδα» ήταν και η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών της Ελλάδας, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη το 2025. Όμως, δεν ψηφίστηκε μέσα στην πρώτη δεκάδα.

Αναλυτικά, ο Σουηδός επικοντιστής Αρμάντ Ντουπλάντις αναδείχτηκε κορυφαίος αθλητής για το 2025 κι ενώ είχε ψηφιστεί κορυφαίος από τους αθλητικούς δημοσιογράφους και το 2024. Μετά από μια ακόμη εξαιρετική σεζόν στην οποία κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ τέσσερις φορές, ο Μόντο Ντουπλάντις ήταν ο νικητής στην κατηγορία Καλύτερος Αθλητής της Χρονιάς με 1182 βαθμούς. Φέτος, ο Ντουπλάντις σημείωσε τέσσερα παγκόσμια ρεκόρ: 6.27 μ. στο Κλερμόν-Φεράν, 6.28 μ. στη Στοκχόλμη, 6.29 μ. στη Βουδαπέστη και 6.30 μ. κατακτώντας τον τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο του στο Τόκιο. Ο Ντουπλάντις έχει καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ ανδρών 14 φορές από τον Φεβρουάριο του 2020. Ο Ντουπλάντις ήταν αήττητος σε 16 αγώνες, συμπεριλαμβανομένων του τρίτου συνεχόμενου παγκόσμιου τίτλου του στο επί κοντώ κλειστού στίβου στη Ναντζίνγκ και του πέμπτου συνεχόμενου τίτλοτ του στο Diamond League στη Ζυρίχη.

Ο 22χρονος Ισπανός τενίστας Κάρλος Αλκαράθ έλαβε 784 βαθμούς τερματίζοντας στη δεύτερη θέση. Κατέκτησε οκτώ τίτλους, ανάμεσά τους έναν στο Ρολάν Γκαρός και έναν στο US Open, και πέτυχε 71 νίκες, αριθμός ρεκόρ για μία σεζόν, για να ολοκληρώσει τη σεζόν ως Νο. 1 της ATP της χρονιάς.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Ουσμάν Ντεμπελέ τερμάτισε τρίτος με 713 βαθμούς. Απόλαυσε μια παραμυθένια σεζόν, κατακτώντας έξι τίτλους με την Παρί Σεν Ζερμέν. το Trophee des Champions, το πρωτάθλημα Ligue 1, το Coupe de France, τον τίτλο του UEFA Champions League, το UEFA Super Cup και το FIFA Intercontinental Cup. Οι ατομικές του διακρίσεις περιλαμβάνουν την ανάδειξη του σε πρώτο σκόρερ και την αναγνώρισή του ως του καλύτερου παίκτη στην κορυφαία γαλλική κατηγορία, την ανακήρυξη του Παίκτη της Σεζόν του UEFA Champions League για τη σεζόν, την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» και την ανακήρυξη του ως Καλύτερου Παίκτη της FIFA.

Κορυφαία αθλήτρια για το έτος που φεύγει αναδείχτηκε η Ισπανίδα γεννημένη στην Καταλονία διεθνής ποδοσφαιρίστρια της Μπαρτσελόνα Αϊτάνα Μπονμάτι, η οποία συγκέντρωσε 824 βαθμούς. Αυτή είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύεται κορυφαία αθλήτρια ενός έτους από την AIPS, ενώ τερμάτισε τρίτη και δεύτερη το 2023 και το 2024, αντίστοιχα. Η 27χρονη αναδείχτηκε MVP στο Champions League γυναικών της UEFA και στο EURO γυναικών της UEFA, παρά το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα και η Ισπανία τερμάτισαν δεύτερες και στις δύο διοργανώσεις. Πρωταγωνίστησε επίσης στο "triple crown" της Μπαρτσελόνα στην Ισπανία. Το 2025 κέρδισε τα βραβεία Ballon d'Or και The Best FIFA Women's Player για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ωστόσο, η Μπονμάτι θα χάσει αρκετούς μήνες το 2026, αφού υπέστη κάταγμα στην αριστερή περόνη κατά τη διάρκεια προπόνησης με την εθνική ομάδα της Ισπανίας στις 30 Νοεμβρίου, πριν από τον τελικό του UEFA Women’s Nations League εναντίον της Γερμανίας.

Δεύτερη αναδείχτηκε η Μπεατρίς Τσέμπετ από την Κένυα με 453 βαθμούς, η οποία ολοκλήρωσε ένα ιστορικό διπλό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025 στο Τόκιο, κερδίζοντας τόσο τα 10.000 μέτρα όσο και τα 5.000 μέτρα. Τον Ιούλιο, κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 5.000 μέτρα γυναικών στο Eugene Diamond League, καθιστώντας την την πρώτη γυναίκα που έφτασε ποτέ κάτω από το όριο των 14 λεπτών σε πέντε χιλιόμετρα.

Τρίτη ήταν η Λευκορωσίδα τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα με 446 βαθμούς. Κέρδισε τον τίτλο της Παίκτριας της Χρονιάς της WTA για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, αφού έφτασε στους περισσότερους τελικούς (9) της σεζόν, κερδίζοντας τους περισσότερους τίτλους (4), σημειώνοντας τις περισσότερες νίκες (63) και θέτοντας ένα νέο ρεκόρ χρηματικών επάθλων σε μία σεζόν. Πέρασε ολόκληρο το έτος ως η Νο. 1 στην παγκόσμια κατάταξη, τερματίζοντας τη σεζόν στην πρώτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.