Ετοιμάζεται η δεύτερη χειμερινή ανακοίνωση της ΑΕΛ

Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της απόκτησης του Ζακάρια Σάβο, η ΑΕΛ ετοιμάζεται να προχωρήσει και στη δεύτερη χειμερινή της κίνηση. Όπως όλα δείχνουν, ακόμη και μέσα στη σημερινή ημέρα αναμένεται να επισημοποιηθεί η συμφωνία με τον Δανιήλ Παρούτη.

Ο 24χρονος εξτρέμ είχε σήμερα συνάντηση με τη διοίκηση της Ανόρθωσης, από την οποία και εξασφάλισε την ελευθέρας του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετακίνησή του στη Λεμεσό. Οι γαλαζοκίτρινοι κινούνται μεθοδικά στο μεταγραφικό παζάρι, θέλοντας να ενισχύσουν το ρόστερ τους ενόψει της συνέχειας της σεζόν.