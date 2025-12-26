Επίσημο του Φελίπε!

Ο Τακτακαλάς επισημοποίησε την απόξτηση του Ζιάν Φελίπε.

Το ρεπορτάζ μας στις 24/12 - Πάει για δεύτερη μεταγραφή ο Ολυμπιακός

Η ανακοίνωση των μαυροπρασίνων:

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Πορτογάλο αμυντικό Jean Felipe Nogueira da Silva (Jean Felipe), για συνεργασία μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 1 χρόνο.

Ο Jean Felipe έχει ύψος 1,79 μ. και αγωνίζεται ως δεξιός μπακ, ενώ μπορεί να βοηθήσει και ως δεξιός μέσος.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε ομάδες της Πορτογαλίας όπως οι Varzim, Académica, Chaves, Sporting da Covilhã, Estrela da Amadora, Leixões και πρόσφατα στη Felgueiras, ενώ ξεκίνησε από την Atlético Paranaense στη Βραζιλία. Στη σεζόν 2022/23 συμπεριλήφθηκε στην Καλύτερη Ενδεκάδα της Liga Portugal 2.

Καλωσορίζουμε τον Jean Felipe στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας και του ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και πολλές Επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!