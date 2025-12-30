Μελετημένοι και φαίνεται...

Προχωρημένη δείχνει η ΑΕΛ στον «εμβολιασμό» του Ιανουαρίου.

Πήρε τον Ζακάρια Σάβο, στα γαλαζοκίτρινα ντύνεται ο Δανιήλ Παρούτης ενώ ρίχνει ματιές και για τον Κέλβιν Οφόρι. Και το πιθανότερο είναι πως οι Ιβάν Τρισκόφσκι και Ζοέλ Νταμάχου να έχουν προχωρήσει και άλλες υποθέσεις. Δείχνουν να είναι μελετημένοι...

Ο Ιανουάριος είναι απαιτητικός και στην ΑΕΛ ξέρουν πως για να υλοποιηθούν στόχοι, επιβάλλεται το νέο «αίμα» να μπει γρήγορα. Και να βοηθήσει ουσιαστικά. Για αυτό και έτρεξαν γρήγορα, με στόχο να δώσουν στον Ούγκο Μαρτίνς, όσο περισσότερα όπλα...

Χ.Χ