Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Κοντούρη

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη από τον Παναιτωλικό. Υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029.

Ο Σωτήρης Κοντούρης έγινε και επίσημα η τρίτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού για τον Ιανουάριο, μετά την απόκτηση των Αντρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά νωρίτερα μέσα στη σεζόν. Το τριφύλλι ανακοίνωσε τη μεταγραφή, με τον ποδοσφαιριστή να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το 2029.

Ο Κοντούρης αγωνίστηκε φέτος σε 13 ματς με την φανέλα του Παναιτωλικού και σκόραρε ένα γκολ. Οι πράσινοι θα καταβάλουν 600.000 ευρώ (συν τα μπόνους) στην ομάδα του Αγρινίου για την αγορά των δικαιωμάτων του Κοντούρη, ενώ ο Αντριάνο Μπρέγκου, 19χρονος μεσοεπιθετικός, αναμένεται να ακολουθήσει τον αντίθετο δρομολόγιο ως έμψυχο αντάλλαγμα στην συμφωνία. Μάλιστα, στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει ρήτρα επαναγοράς η οποία ανέρχεται σε επταψήφιο νούμερο.

Εκτός από τον Μπρέγκου, στο Αγρίνιο αναμένεται να μετακομίσει και ο Μιγκέλ Ταβάρες, 26χρονος αριστερός εξτρέμ, ο οποίος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους πράσινους, χωρίς να έχει αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη με μετεγγραφή από τον Παναιτωλικό. Ο 20χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών.

Ο Σωτήρης Κοντούρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2005 στο Αγρίνιο. Εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναιτωλικού σε ηλικία 13 ετών.

Το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναιτωλικού έγινε τον Αύγουστο του 2024. Με την ομάδα του Αγρινίου έπαιξε σε 30 αγώνες, σκοράροντας ένα γκολ.

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21, ενώ έχει παίξει και σε αγώνες της εθνικής Κ19.

Καλωσορίζουμε τον Σωτήρη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού”.

 

 

Διαβαστε ακομη