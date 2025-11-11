ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φωκαΐδης: «Ο Ζοάο Μάριο σφάδαζε από τους πόνους, τον έκλεισαν στο ασθενοφόρο για μισή ώρα»

Δημοσιευτηκε:

Ο Πάρης Φωκαΐδης παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ολυμπιακού αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον τραυματισμό του Ζοάο Μάριο στο παιχνίδι με τον Ακρίτα. 

Θυμίζουμε πως ο ΠΑΣΠ εξέδωσε ανακοίνωση για το  θέμα - ΠΑΣΠ: Απάνθρωπο περιστατικό με τον τραυματισμό του Ζοάο Μάριο - Να αναλάβει τις ευθύνες της η ΚΟΠ

Όσα είπε ο Πάρης Φωκαΐδης: 

Για την κατάσταση του Ζοάο Μάριο: «Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ο παίκτης έχει αποφύγει τα χειρότερα. Έχει κάνει ένα mri χθες το οποίο εξετάζεται. Εκτιμούμε ότι ο χρόνος επανόδου στις προπονήσεις δεν θα είναι μεγάλος. Ενδεχομένως να τον έχουμε μαζί μας πριν τη νέα χρόνια».

Για το θέμα με ασθενοφόρο: «Όσοι ήμασταν στο γήπεδο και είδαμε τη φάση, ήταν πολύ άσχημο. Ο παίκτης σφάδαζε από τους πόνους, έκλαιγε. Τον κλείσανε μέσα στο ασθενοφόρο για μισή ώρα. Δεν ξέρω αν οποιασδήποτε αρμόδιος της ΚΟΠ, αν πάθαινε κάτι ο γιος ο του, θα δεχόταν να τύχει αυτής της μεταχείρισης. Αν ο τραυματισμός ήταν κρίσιμος, θα έφευγε το ασθενοφόρο και θα διακοπτόταν ο αγώνας; Αυτό το οποίο έγινε δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν. Πρέπει να βγει κάποιος και να πει πως θα βελτιωθεί το θέμα για να μην έχουμε επανάληψη τέτοιων γεγονότων».

 

 

