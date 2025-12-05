Μαρέσκα: «Μετανιώνω για το παιχνίδι με την Λιντς»

Ο τεχνικός της Τσέλσι τόνισε πως μετάνιωσε που δεν έβαλε στον παιχνίδι τον παίκτη του και πως τελικά το σύστημα που επέλεξε δεν του βγήκε σε καλό.

«Ένα από τα πράγματα που μετάνιωσα μετά το παιχνίδι με την Λιντς είναι ότι δεν χρησιμοποίησα τον Ατσιαμπόνγκ. Ο λόγος που παίξαμε με τον Τρέβο, Μπενουά και Τόσιν ήταν επειδή περιμέναμε πολλές ψηλές μπαλιές προς τους επιθετικούς τους, αλλά ακόμη κι έτσι, χάσαμε τις περισσότερες».

sdna.gr