Nα φανεί στο γρασίδι

Ανώτερη η Ομόνοια, όμως δεν θα έχει εύκολη αποστολή με τον Ολυμπιακό

Μπαίνει στο γήπεδο με την ετικέτα του φαβορί η Ομόνοια στην απογευματινή (17:00) δοκιμασία με τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει ωστόσο να πιστοποιήσει και στο τερέν του ΓΣΠ την ανωτερότητά της, απέναντι σε μια ομάδα που σε αρκετά ματς σε αυτό τον α΄ γύρο έχει τρίξει τα δόντια της. Κακά τα ψέματα όμως, από τις ορέξεις των παικτών του Χένινγκ Μπεργκ εξαρτάται η έκβαση της αναμέτρησης, όπου οι πράσινοι είναι τυπικά φιλοξενούμενοι. Θα υπάρχει όμως αρκετοί δυνατότητα σε φίλους της να πάνε αφού δόθηκε από τον Ολυμπιακό τόσο η βόρεια όσο και η ανατολική κερκίδα. H νίκη, πέρα από το ότι θα κρατήσει τους τριφυλλοφόρους σε τροχιά κορυφής, θα αποτελέσει μια καλή ντόπα ενόψει Ραπίντ Βιέννης. Την ερχόμενη Πέμπτη η Ομόνοια καλείται να πετύχει διπλό που κατά πάσα πιθανότητα θα τη στείλει στην 24άδα του Conference League.

Η επάνοδος των Τάνκοβιτς, Μάριτς και Αγκουζούλ, που ήταν τιμωρημένοι, θα επιφέρει αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο πρώτος θα αντικαταστήσει τον Εβάντρο, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή της τιμωρίας του, ενώ ο Βόσνιος μέσος θα είναι μαζί με τον Άιτινγκ οι άλλοι δύο στο κέντρο, αν και για αυτή τη θέση υπάρχει η επιλογή του Κούσουλου. Ερωτηματικό αποτελεί το πρόσωπο που θα βρεθεί στο δεξί άκρο της επίθεσης, με τον Χατζηγιοβάνη και τον Ευάγγελο Ανδρέου να παλεύουν για τη θέση, ενώ στα αριστερά θα επανέλθει ο Σεμέδο σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου. Στην κορυφή θα επιλεγεί ο Γιόβετιτς. Από εκεί και πέρα, οι Κουλιμπαλί και Παναγιώτου θα είναι το δίδυμο στην άμυνα, οι Μασούρας και Κίτσος θα καλύψουν τα αμυντικά άκρα και ο Φαμπιάνο θα είναι κάτω από τα δοκάρια.

