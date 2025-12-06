Ενδέκατη στα 100μ. ελεύθερο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Κάλια Αντωνίου

Στην εντέκατη θέση η Κάλια Αντωνίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25μ., μετά τη διεξαγωγή των ημιτελικών στα 100μ. ελεύθερο που διεξήχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (5/12).

Η πρωταθλήτρια μας επίδοση 52.73 (το πρωί της ίεδιας είχε εξασφαλίσει την πρόκριση με 52.70), τερμάτισε στην 4η θέση στον πρώτο ημιτελικό του αγωνίσματος.

Η Κάλια θα συμμετάσχει το Σάββατο και στην πρωτελευταία μέρα των αγώνων, στα 50μ. ύπτιο και 50μ. ελεύθερο. Αύριο θα συμμετάσχουν επίσης ο Φίλιππος Ιακωβίδης στα 50μ. ύπτιο και ο Μάρκος Ιακωβίδης στα 50μ. πρόσθιο.