Στο ΓΣΠ για να το αλλάξει...

Με όλους τους χαμένους βαθμούς (10) να είναι σε εκτός έδρας παιχνίδια, ο Άρης ολοκληρώνει την Κυριακή (07/12, 17:00) τον πρώτο γύρο, απέναντι στον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, με την αισιοδοξία να μην απολέσει άλλους βαθμούς και να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο το πρώτο μισό της κανονικής περιόδου. Μάλιστα, με τους πλείστους βαθμούς να χάθηκαν κόντρα σε ανταγωνιστές που βρίσκονται εντός πρώτης εξάδας, απέναντι στους γαλαζοκιτρίνους έχει και την πρόκληση να αλλάξει την κατάσταση.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα της Λεμεσού είχε χάσει στο «ΑΕΚ Αρένα» από την ΑΕΚ με 3-2 και στο «Στέλιος Κυριακίδης» από την Πάφο FC με 2-1, ενώ με την άλλη ομάδα που βρίσκεται στις πρώτες τέσσερις θέσεις της βαθμολογίας, την Ομόνοια, έφερε ισοπαλία 0-0 στο ΓΣΠ.

Η μοναδική ομάδα την οποία κέρδισε το συγκρότημα του Αρτσιόμ Ράτζκοφ και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη εξάδα είναι ο Απόλλωνας, απέναντι στον οποίον πανηγύρισε στην πρεμιέρα –ως γηπεδούχος– με 3-1.

Σαφώς οι πράσινοι θέλουν να μαζεύουν περισσότερους βαθμούς απέναντι στους ανταγωνιστές, καθώς τα μεταξύ τους αποτελέσματα θα παίξουν σημαντικότατο ρόλο στην κατάληξη της χρονιάς. Στα αγωνιστικά, εκτός είναι οι Κακόριν και Βανά Άλβες, ενώ αμφίβολος είναι ο Μπαλόγκουν.