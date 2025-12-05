ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο ΓΣΠ για να το αλλάξει...

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Στο ΓΣΠ για να το αλλάξει...

Δεν μπορεί να χάνει συνεχώς βαθμούς με ανταγωνιστές

Με όλους τους χαμένους βαθμούς (10) να είναι σε εκτός έδρας παιχνίδια, ο Άρης ολοκληρώνει την Κυριακή (07/12, 17:00) τον πρώτο γύρο, απέναντι στον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, με την αισιοδοξία να μην απολέσει άλλους βαθμούς και να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο το πρώτο μισό της κανονικής περιόδου. Μάλιστα, με τους πλείστους βαθμούς να χάθηκαν κόντρα σε ανταγωνιστές που βρίσκονται εντός πρώτης εξάδας, απέναντι στους γαλαζοκιτρίνους έχει και την πρόκληση να αλλάξει την κατάσταση.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα της Λεμεσού είχε χάσει στο «ΑΕΚ Αρένα» από την ΑΕΚ με 3-2 και στο «Στέλιος Κυριακίδης» από την Πάφο FC με 2-1, ενώ με την άλλη ομάδα που βρίσκεται στις πρώτες τέσσερις θέσεις της βαθμολογίας, την Ομόνοια, έφερε ισοπαλία 0-0 στο ΓΣΠ.

Η μοναδική ομάδα την οποία κέρδισε το συγκρότημα του Αρτσιόμ Ράτζκοφ και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη εξάδα είναι ο Απόλλωνας, απέναντι στον οποίον πανηγύρισε στην πρεμιέρα –ως γηπεδούχος– με 3-1.

Σαφώς οι πράσινοι θέλουν να μαζεύουν περισσότερους βαθμούς απέναντι στους ανταγωνιστές, καθώς τα μεταξύ τους αποτελέσματα θα παίξουν σημαντικότατο ρόλο στην κατάληξη της χρονιάς. Στα αγωνιστικά, εκτός είναι οι Κακόριν και Βανά Άλβες, ενώ αμφίβολος είναι ο Μπαλόγκουν.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μαρέσκα: «Μετανιώνω για το παιχνίδι με την Λιντς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όπως και πέρσι!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Τρέλα» για Μουζακίτη

Ελλάδα

|

Category image

Στο ΓΣΠ για να το αλλάξει...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο Σλοτ έριξε το... μπαλάκι στη Βίλα, για την κατάσταση του Έλιοτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Η κλήρωση των 12 ομίλων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Β΄ Κατηγορία: Ο ΑΣΙΛ νίκησε τον Διγενή και μπήκε οκτάδα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η Ε.Ν. Ύψωνα πήρε... οξυγόνο με διπλό επί της Ένωσης που δύσκολα τη γλιτώνει

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καρσέδο: «Σημαντικό που παραμείναμε στη κορυφή, κάναμε καλό παιχνίδι»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τεσσάρα με... ξεσπάσματα για την Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στον Ντόναλντ Τραμπ το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνετη νίκη με «ζωγραφιά» και δεκάρι για τη Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με τις... γνωστές απουσίες αλλά και επιστροφές - Η αποστολή της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος του Ολυμπιακού στο βόλεϊ επί του ΠΑΟΚ και έβαλε στην τροπαιοθήκη του το 8ο!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού ο Λαφόν κι ετοιμάζεται για το «AEL FC Arena»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη