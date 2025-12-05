Όπως και πέρσι!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O Aπόλλωνας θέλει να κερδίσει για τέταρτη σερί φορά την Ανόρθωση

Toν θετικό απολογισμό που είχε απέναντι στην Ανόρθωση στην περσινή χρονιά θέλει να συνεχίσει ο Απόλλωνας και στη φετινή σεζόν, φιλοξενώντας την ερχόμενη Κυριακή (07/12, 19:00) την «Κυρία» στο στάδιο «Αλφαμέγα». Οι γαλάζιοι στις τρεις συναντήσεις τους με την ομάδα της Αμμοχώστου στην περσινή περίοδο μέτρησαν ισάριθμες επιτυχίες. Για τον θεσμό του πρωταθλήματος είχαν επικρατήσει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με 2-1 στο παιχνίδι του α' γύρου, ενώ στον εντός έδρας αγώνα στον β' γύρο νίκησαν με 2-0.

Οι δυο ομάδες βρέθηκαν και στην προημιτελική φάση του κυπέλλου, με τους γαλάζιους να παίρνουν εύκολη πρόκριση με 3-1. Αισιοδοξία στον Απόλλωνα είναι να συνεχιστεί το σερί απέναντι στην Ανόρθωση, ώστε να επανέλθει στα νικηφόρα αποτελέσματα (σ.σ. μετά την ισοπαλία 2-2 στο ντέρμπι της Λεμεσού με την ΑΕΛ) και να διατηρηθεί εντός της πρώτης εξάδας, κρατώντας παράλληλα την επαφή με τους προπορευόμενους.

Σχετικά με τα πλάνα του Σωφρόνη Αυγουστή για το παιχνίδι είναι δεδομένο ότι σε αυτά δεν περιλαμβάνεται ο Ντουοντού που θα εκτίσει την ποινή τιμωρίας του λόγω καρτών. Από εκεί και πέρα, επιστρέφει στη δράση ο Μπράντον Τόμας, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στις επιλογές ο Μαλεκκίδης. Αμφίβολοι είναι οι Μάρκες και Μάρκοβιτς.

Διαβαστε ακομη