Πατά καλά ο Ολυμπιακός και τα φιλικά είναι καθρέφτης!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Πατά καλά ο Ολυμπιακός και τα φιλικά είναι καθρέφτης!

Πολλές φιλικές νίκες για το συγκρότημα του Γιώργου Κωστή.

Η εικόνα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός στα φιλικά παιχνίδια πιστοποιούν πως έγινε καλή δουλειά στην προετοιμασία.

Άλλωστε με μία ματιά στα αποτελέσματα, θα το αντιληφθεί κάποιος και αποτελεί καθρέφτης. Στο τελευταίο τεστ με αντίπαλο την Ανόρθωση επικράτησε εκτός με 2-0 ενώ ευρεία νίκη πέτυχε και σε βάρος της Ομόνοιας (0-4), παρόλο που οι πράσινοι προέρχονταν από το δυνατό φιλικό με την ΑΕΚ στην Αθήνα και έπαιξαν με ρεζέρβες.

Επίσης τεσσάρα πέτυχε και κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου (1-4) ενώ νίκησε με 0-1 και την Ένωση.  Η μοναδική του ήττα ήταν από τον Απόλλωνα εκτός με 3-2. Βασικά σε όλα τα φιλικά βρήκε δίχτυα.

Φυσικά άλλο φιλικά και άλλο επίσημα αλλά η νεοφώτιστη ομάδα δείχνει να πατάει γερά και να σκορπάει χαμόγελα στο κοινό της. Δείχνει έτοιμος να μπει στην πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΛ εκτός έδρας και γενικά φιλοδοξεί να κάνει μία καλή πορεία μακριά από περιπέτειες.

