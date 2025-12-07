Ο κόσμος σείεται ολόκληρος. Οι παγκόσμιοι ηγέτες συνομιλούν αλλά το κάνουν για το θεαθήναι και όχι για να τερματίσουν τις πολεμικές συρράξεις που στοιχίζουν τη ζωή σε εκατομμύρια κόσμο. Βασικά οι πόλεμοι σταματούν μόνο με την αγάπη. Αν δεν αγαπάς, θα συνεχίσεις να σκοτώνεις. Προσωπικά δεν πίστεψα ποτέ ότι ο Πούτιν ή ο Τραμπ ξέρουν να αγαπούν, οπόταν μην πιστεύετε ό,τι σας λένε. Το μόνο που πρέπει όλοι να ευχόμαστε, είναι οι παγκόσμιοι ηγέτες να μη στρέψουν το βλέμμα προς την Κύπρο γιατί αλίμονό μας...

Κατά τ’ αλλά στην Κύπρο γίνονται αργά βήματα για να συνομιλήσουν οι ηγέτες. Βασικά οι εντυπώσεις είναι πάνω απ' όλα και όχι η ουσία. Είπαμε, αν δεν ξέρεις να αγαπάς αληθινά, τίποτε δεν γίνεται.

Και πάμε στο ποδόσφαιρό μας όπου τα πράγματα κυλούν όπως τα υπολογίσαμε. Η Πάφος με τον Άρη, ως εκατομμυριούχοι που είναι, παραμένουν τα φαβορί, ενώ Ομόνοια και ΑΕΚ προσπαθούν να μπουν σφήνα. Ο ΑΠΟΕΛ θα μας δείξει το απόγευμα αν μπορεί ή μέχρι εδώ ήταν! Αν κερδίσει τον Άρη τα πράγματα αλλάζουν κι ο κόσμος θα έρθει πιο κοντά για να βοηθήσει, αλλιώς θα αρχίσουν να πέφτουν πέτρες στον Αρχάγγελο...

Φίλοι μου, έτσι κυλά η ζωή τις τελευταίες ημέρες ελπίζοντας πάντοτε σε καλύτερες μέρες για όλους μας. Κλείνω με ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσους ήταν σταθερά μαζί μου τον τελευταίο καιρό και ιδιαίτερα το νοσηλευτικό προσωπικό στο Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου.