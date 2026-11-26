Διαβάστε όσα είπε ο Ζάνος Σάββα ο οποίος μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια για την ομάδα του Μπεργκ:

«Η Ομόνοια είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη στην Κύπρο. Διαθέτει ποιοτικούς και πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές και πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη Γιουβέντους. Από την άλλη, βέβαια, η Γιουβέντους είναι ένας μεγάλος σύλλογος με ποδοσφαιριστές κορυφαίου επιπέδου, γι’ αυτό και η Ομόνοια θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Θα δείτε τον Εβάντρο και τον Αντρέου, είναι πολύ δυνατοί ποδοσφαιριστές»

Μίλησε επίσης και για την δική του παρουσία στην Κύπρο με τον Ολυμπιακό τονίζοντας:

«Σε προσωπικό επίπεδο, είμαι πολύ καλά. Περνάω πολύ όμορφα εδώ και έχω καταφέρει να πετύχω τρία γκολ και να δώσω δύο ασίστ στους πρώτους μου αγώνες, οπότε είμαι ευχαριστημένος με την πορεία μου μέχρι στιγμής. Επίσης, έτυχα θερμής υποδοχής από όλους στην ομάδα, γεγονός που με βοήθησε να προσαρμοστώ πολύ πιο εύκολα. Το προπονητικό επιτελείο και οι συμπαίκτες μου με έχουν στηρίξει πολύ και σταδιακά εξοικειώνομαι με τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Φυσικά, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μου, αλλά απολαμβάνω κάθε στιγμή και έχω μεγάλο κίνητρο να συνεχίσω να βελτιώνομαι, να συμβάλω στην επιτυχία της ομάδας και να τη βοηθήσω να πετύχει τους στόχους της για τη φετινή σεζόν»