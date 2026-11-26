Ξένοι VAR σε «Στέλιος Κυριακίδης» και «Αμμόχωστος»
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της 11ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 28, 29 και 30 Νοεμβρίου.
Σάββατο, 28 Νοεμβρίου
18:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
Στάδιο: «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας
18:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Krasava ENY
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης
Κυριακή, 29 Νοεμβρίου
19:00 Πάφος F.C. – Άρης Λεμεσού
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Eli Hacmon
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου
19:00 Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου – Ομόνοια Λευκωσίας
Στάδιο: Αμμόχωστος Επιστροφή
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος
VAR: Vitalijs Spasjonnikovs
AVAR: Κώστα Ροβέρτος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία