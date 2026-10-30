Δυσαρεστημένος ο Τορναρίτης με Ολυμπιακό και... Νουρή – Δεν προσκλήθηκε στη γιορτή για τα 95χρονα

Φανερά ενοχλημένος παρουσιάζεται ο πρώην πρόεδρος του Ολυμπιακού, Χριστόφορος Τορναρίτης, ο οποίος μέσω ανάρτησης τοποθετείται για την άρνηση του Νουρή για παραχώρηση γης, όταν ήταν Υπουργός Εσωτερικών. Παράλληλα, εκφράζει την δυσαρέσκεια του για την μη πρόσκληση του στα 95χρονα του συλλόγου.

Αναλυτικά: «Όταν ηγούμουν του Ολυμπιακού, την πενταετία 2018–2023, μαζί με τον Πέτρο Σάββα δουλέψαμε για τη δημιουργία προπονητικού κέντρου. Είχα διαθέσει 17.800 τετραγωνικά μέτρα δικής μου γης στα Λατσιά, την οποία θα δώριζα στον Ολυμπιακό. Σε αυτήν προστέθηκε ακόμη μία μεγάλη έκταση γης που μας είχε παραχωρήσει το Κτηματολόγιο. Ετοιμάσαμε τα πρώτα αρχιτεκτονικά σχέδια με την Κάτια Τάππα και κάναμε επανειλημμένες επαφές με τον τότε υπουργό Εσωτερικών, Νίκο Νουρή, για την αδειοδότηση του προπονητικού κέντρου. Η προσπάθειά μας απορρίφθηκε επί υπουργίας του.

Σήμερα, ο Νίκος Νουρής είναι αναπληρωτής πρόεδρος του Ολυμπιακού. Και χθες, στην εκδήλωση για τα 95 χρόνια του σωματείου, ο Ολυμπιακός ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, γη για να δημιουργήσει προπονητικό κέντρο!

Στην ίδια εκδήλωση, δεν καλέστηκα… Έκριναν πως ο Χριστόφορος Τορναρίτης, που ξόφλησε όλα τα χρέη του Σωματείου, με 10 από τα 95 χρόνια προσφοράς στην ιστορία του Ολυμπιακού, δεν άξιζε ούτε μια πρόσκληση. Η προσφορά, όμως, δεν σβήνεται από μια ομάδα καιροσκόπων ούτε από μια λίστα προσκεκλημένων. Όταν μπορούσε να στηρίξει τη δική μας προσπάθεια, ο Νίκος Νουρής μάς έκλεισε την πόρτα. Σήμερα, από τη διοίκηση του σωματείου, εμφανίζεται να ζητά αυτό που ο ίδιος δεν έπραξε.

Για μένα, αυτή η αντίφαση έχει όνομα: υποκρισία και πολιτικός καιροσκοπισμός. Ο Ολυμπιακός αξίζει συνέπεια και σεβασμό. Και ο κόσμος του αξίζει να γνωρίζει και να θυμάται».