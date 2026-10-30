Tα δεδομένα με Ροντρίγκες - Δύο οι επιστροφές για Λοσάδα

Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Απόλλωνα για το αυριανό (31/10) ντέρμπι με την Πάφο. Η ομάδα της Λεμεσού είναι η μοναδική η οποία διατηρεί το αήττητο στην τρέχουσα περίοδο, στατιστικό που δεν θέλει να χαλάσει.

Ο Ερνάν Λοσάδα θα ολοκληρώσει τα πλάνα του στη σημερινή τελευταία προπόνηση, ενώ μετρά και δύο επιστροφές. Ο λόγος για τους Ασουνσάο (εξέτισε την ποινή του) και τον Λέουβενμπεργκ. Ο Σπόλιαριτς χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, ενώ στο 50-50 είναι οι πιθανότητες για τον Ροντρίγκες.

Ο τελευταίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και στον Απόλλωνα δεν είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν. Η κατάσταση του θα αξιολογηθεί εκ νέου στην τελευταία προπόνηση.