Τι είπε ο Ρονάλντο μετά το χατ τρικ που τον φέρνει μία ανάσα από τα 1000 γκολ

Μία ανάσα πριν τα 1000 γκολ βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο και όπως όλα δείχνουν, όχι μόνο θα φτάσει αν συνεχίσει έτσι, αλλά θα ξεπεράσει.

Δεν κόπηκε με τίποτα ο Πορτογάλος και το απέδειξε στη χθεσινή αναμέτρηση της Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Κολούντ για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, όπου και η ομάδα του πήρε τη νίκη με το εμφατικό 5-3 και τα τρία από τα πέντε γκολ ήρθαν από τον Ρονάλντο.

Μάλιστα ο 41χρονος σταρ, δεν πέτυχε απλώς ένα χατ τρικ, αλλά το 67ο χατ τρικ της καριέρας του και για αυτόν τον λόγο, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της νίκης δημόσια με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποθεώνοντας παράλληλα τους συμπαίκτες του.

«Σπουδαία νίκη, σπουδαία ομαδική εμφάνιση. Χαρούμενος που βοήθησα με ένα χατ-τρικ!» , έγραψε χαρακτηριστικά ο CR7.

gazzetta.gr