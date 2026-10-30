Ο Αντσελότι μίλησε για τους Εντρικ και Εστεβάο

Ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε την αποστολή της εθνικής Βραζιλίας για την επερχόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων τον Νοέμβριο, κατά την διάρκεια της οποίας η «σελεσάο» θ' αντιμετωπίσει την Ιαπωνία (14 Νοεμβρίου) και την Σινγκαπούρη (17 Νοεμβρίου). Για αυτούς τους δύο φιλικούς αγώνες στην Ασία, ο Ιταλός προπονητής κάλεσε τους Εστεβάο και Έντρικ, παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής τους στην Τσέλσι και στην Ρεάλ Μαδρίτης, αντίστοιχα.

Ερωτηθείς για την κατάσταση των δύο επιθετικών, ο έμπειρος τεχνικός εξήγησε ότι οι δύο πρώην παίκτες της Παλμέιρας αντιπροσωπεύουν το μέλλον της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας: «Τι να πω... Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάς με το ένα μάτι στο παρελθόν και με το άλλο στο μέλλον. Οι Έντρικ και Εστεβάο θα πρέπει να έχουν χρόνο συμμετοχής, όχι λόγω της τρέχουσας κατάστασής τους, αλλά λόγω της εξέλιξής τους ως παίκτες. Είναι σε κορυφαία φόρμα και μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές εμφανίσεις με την εθνική ομάδα».